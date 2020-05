1캐럿과 0.51캐럿 다이아몬드 실속있는 가격에

웨딩의 계절을 맞아 다이아몬드 주얼리 브랜드 엠디루사가 GIA(Gemological Institute of America) 다이아몬드를 특가로 선보인다. 엠디루사는 이달 말까지 1캐럿 다이아몬드와 0.51캐럿 다이아몬드를 실속있는 가격에 내놓는다. 1캐럿 다이아몬드의 경우 E컬러와 투명도 SI2 등급, 3EX(트리플 엑셀런트)컷의 GIA 다이아몬드를 1200만원대로 선보인다. 중량과 등급은 상이하다. 0.51캐럿은 F컬러와 투명도 SI1 등급, 3EX컷의 GIA 다이아몬드로 249만원에 판매한다. 한정 수량으로 선보이는 두 다이아몬드는 현대백화점 압구점 본점과 신세계백화점 경기점 매장에서 오는 5월 31일까지 구매할 수 있다. GIA는 최초로 다이아몬드 감정 체계를 구축하고 보석의 가치를 감정하는 기준인 4Cs(중량, 컬러, 투명도, 컷팅)를 만들어 세계에서 가장 공신력 있는 다이아몬드 감정 평가 기관으로 꼽힌다. GIA가 보증한 다이아몬드가 전 세계 보석 전문가들과 소비자들로부터 가치를 인정받고 있는 이유다.





①엠디루사 시그니처 라인 ‘인클로버’ 컬렉션 네크리스. ②엠디루사 베스트셀러 웨딩링 ‘그레이스’. ③브레이슬릿. ④이어링. /엠디루사 제공

◇예비 신부에게 제안하는 웨딩링



프로포즈나 결혼을 앞두고 있다면 엠디루사가 제안하는 웨딩링을 눈여겨보자. 웨딩링은 0.3캐럿, 0.5캐럿, 0.7캐럿, 1.0캐럿까지 다양한 캐럿대와 심플하고 기품있는 디자인의 다이아몬드 링으로 구성되었다. 특히 엠디루사의 베스트셀러 아이템인 '그레이스(GRACE)' 웨딩링은 독특한 밴드 모양으로 예비 신부들의 관심을 끌고 있다. 0.3캐럿 이상의 다이아몬드 상품은 GIA 감정서가 동봉된다. 각각의 의미를 지닌 다양한 커플링도 선보인다. 엠디루사 커플링은 'Believe, Better half, Love marriage, One' 등 유니크한 포인트로 서로에게 의미 있는 선물이 되어줄 것이다. 각 커플링은 다이아몬드 장식이 없는 심플한 라인부터 0.1캐럿의 다이아몬드가 세팅된 라인까지 40만원대부터 100만원대로 선택의 폭을 넓혔다.



◇시그니처 '인클로버(InClover)' 컬렉션



엠디루사의 시그니처 상품인 '인클로버(InClover)' 컬렉션도 눈에 띈다 . 인클로버 컬렉션은 다이아몬드를 형상화한 트라이앵글 모티브 디자인이 특징이다. 인클로버는 '호화로운, 부유한'의 의미를 지닌 팬던트로 사랑하는 가족과 연인, 친구를 위한 특별한 선물로 제격이다. 한편 엠디루사는 다양한 수입 브랜드를 유통하는 스타럭스에서 론칭한 브랜드로 해외 각국에서 엄선한 다이아몬드를 국내 세공 장인이 핸드메이드 방식으로 제작하고 있다.