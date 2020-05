'결혼 발표' 원더걸스 혜림, 사장님 유빈의 결혼 선물은?

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '레전드 아이돌' 원더걸스 유빈, 혜림이 STATV(스타티비) '아이돌리그' 시즌2에 뜬다. 근황 토크부터 호흡 척척 명곡 무대 재현, '아이돌력 뿜뿜' 장기자랑까지 기획사 대표님과 1호 소속 아티스트로 돌아온 유빈과 혜림의 '찰떡 케미'는 오늘 오후 5시 확인할 수 있다.

예능 프로그램에서 공개 연애를 선언한 혜림은 최근 결혼을 발표했다. 이에 '아이돌리그' 시즌2의 두 MC 찬미와 니엘은 "혜림 선배님을 위한 결혼 선물을 준비하셨냐"는 돌발 질문으로 유빈을 당황시킨다. "그래도 대표님이신데", "그냥 소속 아티스트도 아니고 같은 그룹 멤버였는데"라며 특급 선물을 부추기는 두 MC의 '유빈몰이'에 "멘탈이 나간 것 같다"며 진땀을 빼는 유빈과, 그런 유빈을 위해 "결혼식에 와주시는 것만으로도 감사하다"며 훈훈하게 마무리하는 혜림의 환상 케미가 공개된다.

근황 토크가 끝난 후에는 본격적인 '입덕 영업'에 나선 두 레전드를 만날 수 있다. MC 니엘은 둘을 '레전드 띵곡(명곡) 재벌'이라고 소개, 호명하는 인원이 나가 정확한 안무를 선보여야 하는 코너 '추러 왔습니다'에 대한 기대감을 키웠다. 'Nobody', 'Like this', '2 different tears' 등 쟁쟁한 명곡들이 연이어 흘러나오자 아이돌 후배 니엘, 찬미는 "너무 좋았다", "솔직히 계속 하고 싶었다" 등 '찐 팬심'을 감추지 못했다는 후문이다.

이외에도 커플 요가자세로 오래 버티기, 레몬 먹고 휘파람 빨리 불기, 간지럼 참기 등 기상천외한 장기자랑 대결부터 다양한 외국어로 번역된 가사만 듣고 노래 제목 맞히기, 가상 화장품 CF 촬영, 유빈의 '레트로 개인기' 등 '입덕 맞춤' 콘텐츠로 꽉 찬 '아이돌리그' 시즌2는 오늘 오후 5시 STATV(스타티비)에서 만날 수 있다.

아이돌 덕후들을 위한, 덕후들에 의한, 덕후들의 글로벌 입덕 영업 방송 '아이돌리그' 시즌2는 매주 목요일 오후 5시 STATV(스타티비)에서 방송된다. STATV(스타티비)는 SK Btv 137번, LG U+tv 120번, KT 올레tv 124번에서 시청 가능하며, 이외 지역 케이블 채널 번호는 STATV 홈페이지(www.statv.co.kr)에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com