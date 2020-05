[공식] 투모로우바이투게더, '쇼챔' 1위…컴백 동시 음방 2관왕

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 컴백과 동시에 음악방송에서 2관왕을 차지했다.

투모로우바이투게더는 지난 27일 MBC every1과 MBC M에서 방송된 '쇼! 챔피언'에 출연해 18일 발매된 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: 이터니티(ETERNITY)'의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)'으로 1위에 등극했다.

이로써 투모로우바이투게더는 지난 26일 SBS MTV '더 쇼 (THE SHOW)'에 이어 '쇼! 챔피언'에서도 정상을 차지하며 컴백 후 음악방송 2관왕을 달성했다.

멤버들은 "컴백하자마자 '쇼! 챔피언'에서 1등을 수상하게 되었는데 너무 감사드린다. 모든 게 다 팬클럽 모아(MOA)분들 덕분이다. 앞으로도 멋있는 무대 보여드릴 테니 많은 기대해달라"며 "보이지 않는 곳에서 고생해 주시는 빅히트 스태프분들, 방시혁 PD님께도 감사 인사드린다. 무엇보다 항상 저희를 사랑해 주시고 응원해 주시는 모아 분들께 감사드린다. 사랑한다"고 감격의 소감을 밝혔다.

이날 투모로우바이투게더는 '꿈의 장: 이터니티'의 수록곡 '드라마(Drama)'와 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)'으로 풍성한 무대를 꾸몄다. 강렬한 퍼포먼스와 투모로우바이투게더만의 청량한 매력을 동시에 선보이며 전 세계 팬들을 사로잡았다.

이외에도 이번 앨범에 수록된 리메이크곡 '샴푸의 요정'과 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여한 '거울 속의 미로'도 무대 전에 짧게 들려주며 팬들에게 깜짝 선물을 선사했다.

투모로우바이투게더는 같은 날 MBC every1과 MBC M에서 방송된 '주간아이돌'에 출연해 5인 5색 다채로운 매력을 뽐냈다. '꿈의 장: 이터니티'의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)'의 무대 퍼포먼스를 통해 강한 에너지를 전한 것은 물론, 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR'의 타이틀곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다 (CROWN)'로 소년미 가득한 모습을 보여줬다. 뿐만 아니라, 다양한 게임을 진행하며 통통 튀는 예능감으로 보는 내내 미소를 머금게 했다. 백지은 기자 silk781220@sportschosun.com