[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 수현이 임신 중 여유로운 근황을 공개했다.

27일 오후 수현은 자신의 인스타그램을 통해 "enjoyed the lovely weather today with the babies"라는 글과 함께 몇 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 수현은 반려견들과 달달한 시간을 보내고 있는 모습, 화장기 없는 수수한 모습에도 불구하고 빛나는 미모를 뽐냈다.

여전히 맑고 청순한 비주얼을 자랑하는 수현의 근황에 팬들은 다양한 댓글로 그의 순산을 응원했다.

한편 수현은 지난해 12월 사업가 차민근 씨와 결혼했다. 올 가을 출산을 앞두고 있다.

shyun@sportschosun.com "임신 중 여유로운 일상" 수현, 올 가을 출산에도 늘씬한 근황