트와이스, 'MORE & MORE' 선주문 50만장 돌파..발매 전 '하프 밀리언셀러' [공식]

[OSEN=심언경 기자] 트와이스의 신보 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)가 선주문 50만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 달성했다.



오는 6월 1일 발표되는 미니 9집 'MORE & MORE'는 지난 5월 11일부터 예약 판매를 진행 중이며, 27일 기준 선주문 수량만 50만을 넘겼다. 이로써 정식 발매 전 '하프 밀리언셀러'에 등극해 'K팝 대표 걸그룹'다운 폭발적 인기를 다시 한번 입증했다.



9개월 만에 팬들 곁으로 돌아오는 트와이스는 컴백을 앞두고 연일 화제를 모으고 있다. 콘셉트 필름과 티저 사진에서 극과 극 '반전미' 비주얼을 선보여 온라인을 뜨겁게 달궜고, 환상적인 군무가 돋보이는 뮤직비디오 티저 영상으로 보는 이들의 심장을 뛰게 만들었다.



또 전 세계 팬들이 신곡을 색다르고 즐겁게 감상할 수 있도록, 데뷔 후 최초로 영상 플랫폼을 이용한 음원 일부 선공개를 예고했다. 신보 발매 24시간 전인 31일 오후 6시 글로벌 쇼트 비디오 애플리케이션 틱톡(TikTok)을 통해 타이틀곡 'MORE & MORE' 음원 일부를 만나볼 수 있다. 6월 1일 오후 6시부터는 틱톡 댄스 챌린지 '#moreandmoretwi ce'를 시작해 글로벌 흥행을 이끌 것으로 기대된다.



한편, 트와이스의 새 앨범 'MORE & MORE'는 6월 1일 오후 6시 정식 발매된다. 트와이스는 이번 음반을 통해 사랑의 설렘과 달콤함이 무르익을 때 서로가 서로를 더 원하게 되는 감정을 노래한다. /notglasses@osen.co.kr



[사진] JYP엔터테인먼트