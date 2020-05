'정희' 몬스타엑스 밝힌 #美빌보드 #복권당첨 #성대모사 #연기도전 #판타지아 킬링포인트 [종합]

[OSEN=이승훈 기자] 몬스타엑스(셔누, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠)가 유쾌한 입담은 물론, 여전히 한결같은 몬베베(팬클럽) 사랑을 과시하면서 '정오의 희망곡' 청취자들과 훈훈한 분위기를 자아냈다.

27일 오후 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡'(이하 '정희')에는 '글로벌 아이돌그룹'으로 자리매김한 몬스타엑스가 게스트로 출연했다.

이날 몬스타엑스 민혁은 "해외에서 인기가 장난없다"는 김신영의 말에 "미국 스태프분께서 '10위 안에 들 것 같다'고 하시더라. 쉬운 일이 아니기 때문에 뒤에서는 콧방귀를 꼈다. 근데 막상 5위에 이름을 올린 것을 보고 깜짝 놀랐다"고 말했다. 몬스타엑스는 최근 발매한 영어앨범 'Wish On The Same Sky'로 미국 빌보드 메인차트 5위에 안착했다. 또한 몬스타엑스 셔누와 기현은 "멤버들이 모두 기뻐했었다. 피부로 느껴지지 않았다"며 미국에서 인기를 누리고 있는 현 상황을 설명했다.

몬스타엑스는 신곡 '판타지아'를 타이틀곡으로 선정하게 된 이유도 소개했다. 민혁은 "처음부터 '판타지아'는 아니었다. 두 곡이 경합을 벌이다가 여러가지 이유로 '판타지아'를 고르고 나서 4-5번 정도 수정 후 지금의 곡이 탄생했다"며 비하인드 스토리를 밝혔다. 기현은 "아쉬워서 계속 완성이 안 되는, 찝찝한 느낌이 들었다. 경합했던 곡은 아직 안 나왔다. 꽁꽁 싸매고 있다. 다음 앨범에 나올 것 같다"고 덧붙였다. 민혁은 "뮤직비디오 찍는데 3일 걸렸다. 좀 썼다"고 너스레를 떨었다.

몬스타엑스 멤버들은 갈수록 힘들어지는 안무와 무대 위 관전 포인트도 언급했다. 기현은 "퀄리티를 좋게 할 수 있는 건 한 번이다. 두 세번도 할 수 있는데 그때는 건질 게 없을 거다"라며 더욱더 파워풀해진 퍼포먼스를 예고했다. 민혁은 "전문 용어로 '날린다', '흘려보낸다'라고 표현할 수 있다"고 거들었다.

또한 몬스타엑스 기현은 "무대 의상 안 덥냐"는 청취자의 말에 "너무 덥다. 가만히 앉아있어도 허벅지에 땀이 찬다"며 미소를 보였다.

'정희' 몬스타엑스는 '질문 몰아주기' 시간도 가졌다. 첫 질문은 '복권에 당첨이 되면 절대 말 안 할 것 같은 멤버는?'이었다. 가장 먼저 아이엠은 "일단 나는 아니다. 난 얘기할 것 같다. 뭔가 셔누 형 같다"고 말해 멤버들을 의아하게 만들었다.

이어 아이엠은 "나쁜 뜻이 아니다. 평소 속 얘기를 잘 안 하니까 복권 당첨이 돼도 얘기를 안 할 것 같다"고 대답했다. 셔누는 "민망하다"며 웃었다. 아이엠은 가장 먼저 멤버들에게 자랑할 거라고. "기현이 형한테 먼저 말 할 것"이라는 아이엠은 "팀에서 '영 플렉스'를 보여주는 형이기 때문에 기를 죽여줘야 할 것 같다"고 전했다. 셔누는 "잠깐 상상을 해봤는데 굳이 물어보지 않으면 얘기 안 할 것 같다. 아이엠 말이 맞는 것 같다"고 밝혔다.

다음 질문은 '단 한 번이라도 연습해본 개인기, 성대모사가 있다'. 몬스타엑스 민혁은 "나만 아니었으면 했다"면서도 "시도는 한 적 있다. 조성모 선배님"이라고 조성모 성대모사를 했다.

몬스타엑스 형원은 "오늘 들어오는 길에 배철수 선배님 등신대가 있었는데 셔누 형이 보면서 '성대모사를 해야겠다'고 하더라"며 셔누를 지목했다. 이에 셔누는 박영규와 배철수 성대모사를 하면서 "개인기 딱 2개 있다. 이걸 5년 동안 하고 있다"고 털어놨다.

연기를 한다면 '사랑의 불시착' 리정혁과 '이태원 클라쓰' 박새로이 캐릭터 중 누구를 선택하겠냐는 질문도 이어졌다. 몬스타엑스 민혁은 "두 드라마를 다 안 봤는데 답은 정해져있다. 현빈 선배님. 샤프하면서도 날카로운 느낌에 꽂혔다"며 현빈을 언급했다. "평소 드라마 보는 걸 좋아한다"는 주헌은 "'이태원 클라쓰'다. 보면서 몰입을 많이 하는 편인데 굉장히 현실적인 배경이 좋았다. '나도 저 정도는 해볼 수 있지 않을까?' 싶었다"고 말했다. 특히 주헌은 "'부부의 세계'도 굉장히 열심히 보고 있다. 지금 다 끝나간다. 몰아서 본다"면서 극 중 최고의 명대사인 '사랑에 빠진게 죄는 아니잖아'를 선보였다.

끝으로 몬스타엑스 주헌은 "안무실에서 대화하는 것 마냥 재밌게 토크하고 간다", 민혁은 "내일부터 활동인데 '판타지아' 많이 들어주시고 사랑해주세요", 셔누는 "새 앨범 많이 사랑해주시면 좋겠다"고 말했다. 몬스타엑스 형원은 "몬스타엑스 많은 사랑과 관심 부탁드린다", 아이엠은 "이번 활동 '정오의 희망곡'으로 첫 스케줄 했는데 김신영 누나가 말 워낙 잘 해주셔서 좋았다", 기현은 "활동 마무리 때도 불러주시면 감사할 것 같다"고 전했다.

한편, 몬스타엑스는 지난 26일 새 미니앨범 '판타지아 엑스(FANTASIA X)'를 발매했다. '판타지아 엑스(FANTASIA X)'는 지난해 10월 'FOLLOW' : FIND YOU' 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보로 '변함없는 자신의 가치'라는 메시지를 바탕으로 몬스타엑스가 다시 기록해 나갈 신세계를 담았다. 초심을 잃지 않겠다는 의지와 나약해지지 않겠다는 의미를 동시에 내포하면서 더욱 확장된 세계관을 예고한 셈.

타이틀곡 '판타지아(FANTASIA)'는 몬스타엑스 특유의 에너제틱함과 파워풀함이 돋보이는 곡으로, 앞을 막는 모든 것들을 부수고 나아가겠다는 패기로 뭉친 여섯 남자들의 불타오르는 잔치를 표현했다. 몬스타엑스 무대에서만 즐길 수 있는 역동적인 칼군무와 한층 더 성숙해진 비주얼도 킬링 포인트다.

