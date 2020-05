[공식] 슈퍼주니어 K.R.Y. 예성, 미니1집 티저 이미지 공개 …물오른 미모

[스포츠조선 백지은 기자] 슈퍼주니어-K.R.Y. 예성이 한껏 물오른 비주얼을 과시했다.

27일 오전 10시 슈퍼주니어-K.R.Y. 공식 홈페이지와 슈퍼주니어 SNS 채널에는 예성의 개인 티저 이미지가 업로드돼 시선을 집중시켰다. 사진 속 예성은 트렌디한 착장에 날렵한 턱선을 자랑하며, 특유의 분위기로 팬심을 저격하는 모습이다.

6월 8일 오후 6시 정식 오픈되는 첫 미니앨범 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'에는 슈퍼주니어-K.R.Y.의 깊은 음악적 감수성을 느낄 수 있는 총 6 트랙이 수록됐다.

그중 신곡 '기대 (Home)'는 잔잔한 피아노와 보컬을 시작으로, 후반부로 갈수록 돋보이는 멤버들의 하모니와 풍성한 스트링, 리듬 악기들이 더해져 완성된 발라드 장르다. 가사에는 지친 하루를 보내고 온 당신의 마음에 따뜻한 위로를 건네는 내용을 담았으며, 오는 5월 31일 개최되는 신개념 디지털 콘서트 '비욘드 더 슈퍼쇼'에서 무대를 최초 공개한다.

더불어 수록곡 '별의 동화 (Midnight Story)'는 빈티지한 일렉 기타가 돋보이는 레트로 사운드의 슬로우 템포 장르다. 사랑하는 이에 대한 그리움을, 밤하늘을 배경으로 한 동화 같은 가사로 풀어냈다.

슈퍼주니어-K.R.Y.의 새 앨범 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'은 '쿨'과 '퓨어' 2종으로 발매돼, 현재 온, 오프라인 음반 판매처를 통해 예약 구매 가능하다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com