[모닝브리핑] '文의 남자' 탁현민, 여성 비하 논란에도 靑복귀 이유

5월27일 [모닝브리핑] 오늘은 청와대 복귀가 임박한 '文의 남자' 탁현민 전 청와대 행정관에 대해 총정리해 봤습니다





요즘 ‘탁’하면 미스터트롯에 나온 가수 ‘영탁’을 떠올리는 분들 많으실 겁니다. 하지만 16개월 전만 해도 ‘탁’하면 탁현민이었습니다. 적어도 청와대에선 그랬습니다. 그는 청와대 의전비서관실 소속 선임행정관으로 일하면서 기존 대통령 행사에서 볼 수 없었던 파격적인 이벤트를 벌였습니다. 여성 비하 논란 속에서도 꿋꿋하게 자리를 지켜 ‘文의 남자’라는 별명을 얻기도 했죠. 탁현민, 그가 청와대로 돌아옵니다. 그것도 자리까지 높여서. 영탁 아니 영전. You must come back 靑(청와대), 떠나간 마음보다 따뜻한~♪. 영탁의 시대는 가라, 탁현민의 시대가 올지니! (영탁 팬 여러분, 농담인 거 아시죠? 저도 영탁 좋아합니다.)



◇‘文의 남자’ 탁현민 돌아온다



탁현민 전 청와대 행정관이 비서관으로 승진해 16개월 만에 다시 청와대로, 문재인 대통령 곁으로 돌아옵니다. 문 대통령은 청와대 의전비서관에 탁현민씨를 임명할 것으로 알려졌습니다. 탁현민씨는 작년 1월 청와대를 그만뒀지만 사표 수리 24일 만에 월급 없는 ‘대통령 행사 기획 자문위원’으로 일해왔습니다.





탁현민 /연합뉴스



탁현민의 복귀는 문재인 대통령의 각별한 신임 때문이라고 합니다. 그는 2009년 노무현 전 대통령 추모 콘서트, 2011년 문 대통령 자서전 ‘운명’ 북 콘서트를 각각 기획했습니다. 또 문 대통령이 2016년 네팔 트레킹을 할 때 양정철 전 민주연구원장과 함께 갔었습니다. 청와대 관계자는 “탁 전 행정관이 대통령 옆에서 할 일이 아직 많다”고 말했습니다.





문재인 대통령과 탁현민씨가 2016년 여름 히말라야 트레킹을 함께하며 찍은 사진.왼쪽부터 양정철 전 민주연구원장, 탁현민씨, 문재인 대통령. /탁현민 페이스북



◇여성 비하 논란 ‘콘돔 사용은 섹스에 대한 진정성을 의심하게 만들기 충분’



탁 전 행정관은 2017년 5월 청와대 선임 행정관 임명 때부터 논란이 됐는데요, 그가 썼던 책에서 나온 여성 비하 표현 때문이었습니다. 야권에선 이를 비판하며 그의 사퇴를 줄기차게 요구했습니다. 어떤 표현이 논란이 됐는지 정리해 봤습니다.



2007년 ‘남자 마음 설명서’

‘콘돔을 싫어하는 여자’ ‘몸을 기억하게 만드는 여자’ ‘바나나를 먹는 여자’ ‘스킨십에 인색하지 않은 여자’ 등으로 여성 분류

‘등과 가슴의 차이가 없는 여자가 탱크톱을 입는 것은 남자 입장에선 테러를 당하는 기분’

‘이왕 입은 짧은 옷 안에 뭔가 받쳐 입지 마라’

‘파인 상의를 입고 허리를 숙일 때 가슴을 가리는 여자는 그러지 않는 편이 좋다’

‘콘돔 사용은 섹스에 대한 진정성을 의심하게 만들기 충분하다’ 등



2007년 공저 ‘말할수록 자유로워지다’

‘고등학교 1학년 때 여중생과 첫 성관계를 가졌다. 얼굴이 좀 아니어도 신경 안 썼다. 그 애는 단지 섹스의 대상이니까’

‘첫 성 경험, 좋아하는 애가 아니라서 어떤 짓을 해도 상관없었다’

‘룸살롱 아가씨는 너무 머리 나쁘면 안 된다’

‘남자들이 (성적으로) 가장 열광하는 대상은 선생님들… 학창 시절 임신한 선생님들도 섹시했다’ 등



2012년 ‘탁현민의 멘션s’

‘ ‘오빠, 힘내’ 하면 힘이 불끈불끈 나고, ‘오빠, 달려’ 하면 지치지 않고 달리고, ‘오빠, 잘 자’ 하면 잠도 잘 온다. 누군가에게 오빠로 불린다는 것만으로도 충분히 즐거울 때도 있다. 하지만 누가 ‘선생님, 힘내세요’ 하면 어떤 의무감에 사로잡히고, ‘선생님, 달리세요’ 하면 ‘내가 왜?’ 하는 생각이 들고, ‘선생님, 주무세요’ 하면 ‘근데, 이 색휘가?’ 싶어진다’ 등



책뿐만이 아닙니다.



나꼼수 멤버인 김용민씨는 2004년 “살인범을 풀어 콘돌리자 라이스(미국 전 국무장관)를 성폭행해 죽여야 한다”고 말한 사실이 뒤늦게 밝혀져 파문이 일었습니다. 이에 대해 탁현민씨는 “교통신호 어긴 것쯤(과 비슷한 일)”이라고 옹호하는 발언을 했습니다.



◇“죄송하지만 어쩌라는 것인지 잘 모르겠다”



탁현민씨는 작년 6월 팟캐스트 ‘유시민의 알릴레오’에 출연해 “제가 느끼는 감정은 ‘일단은 죄송합니다’(라는 것)이지만, 진짜 어쩌라는 것인지 잘 모르겠다”고 했습니다.





유튜브 '유시민의 알릴레오'에 출연한 탁현민/유튜브 '유시민의 알릴레오'





작년 10월 조국 전 법무부 장관이 사퇴했을 때 탁현민씨는 페이스북에 “감히 비할 수 없는 크기지만, 내 지난 처지와 비교하지 않을 수 없었다”고 했습니다. 탁현민씨는 “그들은 내 지난 삶의 한 부분들 도려내 그것이 나라고 흔들어대며 온갖 저주와 혐오를 퍼부었다”며 “그 저주와 혐오는 내가 십수년 전에 했다는 혐오에 감히 비할 바가 아니었다”고 했습니다.



◇남북 문화 행사 기획하나





윤상 남측 예술단 음악감독(왼쪽부터), 탁현민 전 청와대 선임행정관과 현송월 북한 삼지연관현악단장이 지난 4월 3일 평양 류경정주영체육관에서 남북합동공연 리허설을 준비하고 있다. /연합뉴스



탁현민씨는 지난 2018년 4월 1·3일 북한 평양에서 열린 우리 예술단 공연을 위해 방북했었습니다. 그는 당시 페이스북에 올린 글에서 “공연으로 세상이 바뀌지는 않겠지만, 사람들의 마음은 바뀔 수 있을 거라는 믿음을 확인시켜줬다”고 했습니다. 탁현민씨는 윤상 음악감독·현송월과 함께 공연 최종 리허설에서 의견을 나누는 모습이 언론 카메라에 포착돼 주목을 받기도 했습니다. 그의 이번 청와대 복귀가 북한과 관련된 대형 행사 기획과 관련 있는 것 아니냐는 추측도 나옵니다.



앞으로 청와대 의전비서관으로 활동할 탁현민씨의 활약이 기대됩니다. 그의 컴백쇼 배경음악은 이게 좋겠네요. 이정석 ‘첫눈이 온다구요’.





2018년 7월 12일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 한국성폭력상담소와 젠더정치연구소 등 여성 단체 회원들이 ‘우리가 눈까지 뿌려야겠냐’고 적힌 펼침막을 들고 인공눈을 뿌리는 퍼포먼스를 하고 있다. 이날 집회는 당시 임종석 청와대 비서실장이 “첫눈이 오면 놓아주겠다”며 탁현민 행정관의 사의를 반려한 사실을 규탄하기 위해 열렸다. 참가자들은 이날 기자회견에서 “첫눈이 오면 놓아주겠다는 낭만적 수사는 성폭력 사실을 지워버리고 가해자를 감싸주는 강간 문화를 강화할 뿐”이라고 주장했다. /이태경 기자



5월27일 모닝브리핑 이만 마칩니다. 고맙습니다.