[OSEN=최나영 기자] 배우 수현이 아이스크림을 먹는 임신부의 근황을 공개했다.

수현은 26일 자신의 SNS에 "late night ice cream in my new LV"란 글을 게재했다.

이와 함께 공개한 사진 속 수현은 외출해 아이스크림을 사서 맛있게 먹고 있는 모습이다. 운동화를 신고 임신 중기임에도 여전한 8등신 모델를 자랑해 눈길을 사로잡는다. 변함없는 미모에 대한 뜨거운 반응과 임신부를 응원하는 댓글이 이어지고 있다.

한편, 수현은 지난해 12월 14일 3살 연상의 기업인 차민근(매튜 샴파인)과 결혼했다. 그리고 지난 4월 14일 임신 소식을 전해 축복을 받았다. 당시 소속사 문화창고 측은 "임신 15주 차"라며 "당분간 태교에 집중하면서 필요한 일정은 진행할 예정"이라고 밝혔다.

[사진] 수현 SNS