베트남 1위 은행에 1兆 투자… 글로벌 지급 결제 플랫폼 참여하기도

하나금융

지난해 11월 하나은행이 베트남 자산 규모 1위 은행인 BIDV의 외국인 전략적 투자자 지위를 취득한 것을 기념해 나무에 물을 주는 세리머니가 열렸다. 사진 왼쪽부터 지성규 하나은행장, 판 둑 뚜 BIDV 이사회의장, 김정태 하나금융 회장, 레 응옥 람 BIDV 은행장 대행. / 하나금융 제공

코로나 사태는 글로벌 금융의 지형도 바꾸고 있다. 하나금융그룹은 '포스트 코로나' 시대를 맞아 글로벌 전략을 새로 짰다. 신규 시장 진출을 꾸준히 이어가는 가운데, 핵심 성장 동력인 글로벌 IB(투자은행) 금융을 보강하는 등 체질 개선도 병행해 나가겠다는 계획이다. 하나금융은 이미 24국에 216개 글로벌 네트워크를 보유하고 있다. 지금껏 글로벌 진출이 은행 부문에 편중돼 있었다면, 앞으로는 비(非)은행 부문의 진출도 확대해 현지 소비자에게 종합금융서비스를 제공하겠다는 구상이다.



◇조직부터 뜯어고쳤다… 신규 진출·내실 다지기 '투트랙' 전략



하나금융은 지난달 글로벌 금융 부문을 강화하는 조직 개편에 나섰다. 하나금융은 그룹 '글로벌 부문' 산하에 그룹글로벌총괄(CGSO)을 두기로 했다. 또 글로벌전략팀 1개 부서를 글로벌 이노베이션 센터(Global Innovation Center), 글로벌 기획조정팀, 글로벌 성장전략팀 등 세 부서로 확대 재편했다.



이 같은 조직 개편을 바탕으로 하나금융은 '신규 진출'과 '내실 다지기'를 병행하는 투트랙 전략을 펼쳐 나가기로 했다. 하나금융은 지난해 멕시코 현지법인과 인도 구루그람지점을 설립하고, 일본 후쿠오카 출장소를 지점으로 전환했다. 올해는 대만 타이베이 지점을 설립하는 작업을 진행하고 있다. 단순히 몸집 불리기에 그치지 않고 내실도 탄탄히 다진다. 특히 글로벌 IB금융 등 실질적인 핵심 성장 동력을 보강하겠다는 목표다.



하나금융은 지난해 베트남 자산 규모 1위 은행인 BIDV(Bank for Investment and Development of Vietnam)에 1조원 규모 전략적 지분 투자를 성사한 바 있다. 국내 은행 사상 최대 규모다. 하나금융은 베트남 투자 포트폴리오에서 시너지를 극대화하겠다는 계획이다. 은행뿐만 아니라 증권·카드·보험 등 비은행 부문도 골고루 육성하겠다는 것이다. 하나금융 관계자는 "현지 우량 금융기관과 파트너십을 체결하고, 지분을 인수하는 방식으로 신규 시장에 진출하는 효과를 빠르게 낼 수 있도록 할 것"이라고 했다.



◇하나금융만의 디지털·현지화 전략



코로나 사태를 계기로 금융권에서도 '언택트'와 '디지털'이 화두다. 하나금융은 국내뿐 아니라 해외에서도 디지털 전환을 선도적으로 구현해 나가고 있다.



하나금융 인도네시아 현지법인은 네이버의 자회사 '라인'과 함께 디지털뱅크 사업을 시작할 예정이다. 라인은 하나금융 인도네시아 현지법인의 지분 20%를 보유한 2대 주주다. 현재 두 회사는 디지털뱅크 관련 서비스를 개발하고 테스트하는 작업을 진행하고 있다. 현지 금융 당국과 조율을 거쳐 단계적으로 서비스를 출시할 예정이다.



하나금융 중국 현지 법인은 지난해 6월 중국의 대표적인 모바일 지급 결제 플랫폼 '알리페이'에서 모바일 대출 서비스를 출시했다. 중국에 진출한 외자은행 가운데서는 두 번째다. 하나금융 관계자는 "향후 알리페이의 풍부한 고객 자원을 활용한 디지털 상품 다양화를 지속 추진해나갈 예정"이라고 했다. 하나금융은 현지 은행과 비교해 고객 네트워크가 부족하다는 한계를 극복하기 위해 모바일 채널을 적극 활용하겠다는 계획이다. 개인 고객을 위한 모바일 채널인 '1Q 뱅크', 모바일 송금 플랫폼 '1Q 트랜스퍼', 기업 고객을 위한 실시간 글로벌 자금관리서비스 '1Q CMS 글로벌' 등을 확대 적용할 예정이다.



하나금융은 국내 최초로 글로벌 지급 결제 플랫폼인 'GLN(Global Loyalty Network)'에 참여하기도 했다. GLN은 전 세계 14국, 57사가 참여하는 글로벌 지급 결제 플랫폼이다. 전 세계 금융회사, 유통회사, 포인트 사업자 등을 한 네트워크로 연결해 국경 제약 없이 모바일로 자유롭게 결제, 송금 등을 할 수 있는 서비스를 제공한다.



하나금융은 인력·상품·서비스·마케팅 등에서 철저한 현지화에 나선다. 이를 위해선 현지에 딱 맞는 전략을 펼칠 인재가 필수다. 하나금융은 글로벌 인력 양성을 위해 GFM(Global Frontier Masters) 과정을 운영하고 있다. 또 글로벌 현지 OJT(On the Job Training), 글로벌 전략 지역 학술 연수 과정 등을 통해 글로벌 인재를 키운다.



하나금융은 현지 목소리를 들을 수 있 도록 고객·현장 직원의 의견을 바탕으로 한 상품·서비스 변화 관리 시스템을 체계화하도록 추진할 예정이다. 또 현지에서 시장 경쟁력을 갖춘 마케팅 인력을 양성하고, 개별 시장별로 최적화된 마케팅 모델을 사용하는 등 현지 맞춤형 마케팅에도 나선다. 또 글로벌 현장의 고객·직원 목소리를 바탕으로 상품 및 서비스의 변화를 관리하는 시스템을 체계화하겠다는 구상이다.