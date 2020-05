슈퍼주니어-K.R.Y. 려욱, 티저 공개…변함없는 '어린왕자' 비주얼로

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]슈퍼주니어-K.R.Y.가 첫 미니앨범 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)' 려욱 개인 티저 이미지를 공개해 시선을 모은다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 오늘(26일) 오전 10시 공식 홈페이지와 슈퍼주니어 공식 SNS를 통해 려욱의 개인 티저 사진을 오픈했다. 'COOL'(쿨) 버전의 려욱은 수트를 입고 감각적인 분위기를 자아내며, 'PURE'(퓨어) 버전에서는 화사한 핑크색 착장과 밝은 미소로 변함없는 '어린왕자' 비주얼을 자랑했다.

오는 6월 8일 정식 발매를 앞두고 있는 이번 앨범에는 동명의 타이틀 곡 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'을 포함해 '부산에 가면 (Way to Busan)', '너에게로 (The Way Back to You)', '할 수 없는 일 (I Can't)', '기대 (Home)', '별의 동화 (Midnight Story)'까지 총 6 트랙이 수록돼 슈퍼주니어-K.R.Y.의 다채로운 음악 장르를 만날 수 있다.

특히 신곡 '할 수 없는 일 (I Can't)'은 마이너한 발라드 장르의 노래로, 보컬그룹 브라운 아이드 소울의 멤버 영준이 작사, 작곡에 참여해 완성도를 높였다. 더불어 수록곡 '너에게로 (The Way Back to You)'는 리드미컬한 건반과 드럼 사운드가 만나 오묘한 트랙이 돋보이는 미디엄 템포 장르이며, 오랜만에 너를 만나러 가는 길의 설렘을 사랑스러운 가사로 표현했다.

신곡 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)' 뮤직비디오와 새 앨범 전곡 음원은 6월 8일 오후 6시에 각종 음악 사이트에서 공개된다.

