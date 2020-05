황희찬, 유럽 이적시장 가장 가치있는 선수 7위, 이적료는 302억원

유럽이적시장 가치 톱 10. 사진출처=더 선

[스포츠조선 류동혁 기자] 잘츠부르크에서 뛰고 있는 황희찬이 유럽 이적시장에서 가장 가치있는 선수 7위에 랭크됐다.

영국 대중지 더 선은 25일(한국시각) '유럽이적시장 가치 톱 10 플레이어(Top 10 best value release clauses around europe)'를 발표했다.

황희찬은 당당히 7위에 랭크됐다. 이적료는 2000만 파운드(약 302억원)이 책정됐다.

1위는 도르트문트의 얼링 할란드다. 전 세계 주목을 받고 있는 떠오르는 세계적 신예 스트라이커다. 수많은 명문 클럽의 러브콜을 받고 있다. 6300만 파운드(약 950억원)의 이적료가 발생할 것으로 내다봤다.

레알 마드리드는 할란드를 중심으로 한 스리톱을 구상하고 있고, 맨유, 리버풀 등 수많은 명문 클럽의 영입 작업이 물밑에서 이어지고 있다.

2위는 리버풀의 뜨거운 관심을 받고 있는 티모 베르너다. 바이에른 뮌헨 레반도프스키와 더불어, 올 시즌 분데스리가 득점왕을 다투고 있는 최고의 골잡이다.

최근 리버풀 이적에 급물살을 타고 있는 중이다.

3위는 아틀레티코 마드리드의 토마스 파르테이, 4위는 에스파뇰의 마르크 로카다. 톱 10에 든 선수들은 모두 분데스리가, 라리가, 세리에 A 등 유럽 명문 리그에서 뛰고 있는 선수들이다. 유일하게 오스트리아에서 뛰고 있는 황희찬이 유럽 5대리그가 아닌 선수로 포함돼 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com