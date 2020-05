EPL 2명의 코로나 확진자 발생, 본머스 골키퍼 애런 램즈데일

분데스리가의 무관중 경기장면. 【 AP연합뉴스】

[스포츠조선 류동혁 기자] 프리미어리그에 코로나-19 확진자가 또 나왔다.

영국 대중지 더 선은 26일(한국시각) '애론 램즈데일이 (EPL) 재개 프로젝트 기간 두번째 프리미어리그로 코비드-19 확진판정을 받고 충격을 받았다(Aaron Ramsdale shocked as he becomes second Premier League star to confirm positive Covid-19 test during Project Restart)'고 보도했다.

그는 인터뷰에서 '매우 충격적이었다'고 했다.

감염 경로에 대해서는 '어떤 사람과 접촉한 적도 없었다. 슈퍼마켓에서 아마 감염된 것으로 추정된다. 어떤 증상도 없었다'고 했다.

더 선은 램즈데일 외에는 또 다른 감염자 한명이 프리미어리그에 있다고 보도했다. 하지만, 아직까지 신원은 밝혀지지 않았다.

잉글랜드 출신인 그는 유망한 골키퍼다. 2016년 셰필드 유나이티드에서 본머스로 이적했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com