[모닝브리핑] 위안부 피해 할머니 "배고프다" 정대협 "돈 없습니다"

(블룸버그통신은) 코로나 바이러스 지원금을 지급하는 속도와 효율에선 (한국과 일본이) 대조적 모습을 보였다고(reveal the contrasting speed and efficiency of distributing virus relief) 지적했다. 실제로 한국은 지난 1 9일 현재 전체 가구의 80%가 지원금을 받았다. 이에 비해 일본은 같은 날 현재 지자체의 72%가 신청서를 우편으로 보내기 시작했고, 은행계좌로 송금해주기 시작한(start to remit money to bank accounts) 곳은 19%에 불과했다.'