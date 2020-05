계속 당기는 백현 맛 '캔디'.."내게 중독될 텐데, 까다로운 너도"[퇴근길 신곡]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 엑소 백현이 자꾸 구미가 당기는 신곡 'Candy(캔디)'로 팬들에게 '기쁨'을 선사한다.

백현은 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Delight(딜라이트)'의 전곡 음원과 뮤직비디오를 공개했다.

'Delight'는 리스너들에게 '기쁨'을 주고 싶다는 백현의 바람을 담은 앨범으로, 타이틀 곡 'Candy'를 포함한 7곡을 담고 있다. 특히 전곡이 다양한 분위기의 R&B 장르로 구성되어, 백현만의 감성을 느끼기에 충분하다.

타이틀 곡 'Candy'는 물결처럼 전개되는 트렌디한 멜로디와 중독성 있는 신스 사운드가 조화를 이룬 퓨처리스틱 R&B 곡으로, 히트 메이커 Kenzie, 인기 작곡가 DEEZ, 미국 유명 프로듀서 Mike Daley가 참여한 노래다.

특히 'Candy'는 백현의 다양한 매력을 여러 가지 맛의 사탕에 빗댄 가사가 특징이다. "어른스러운 시나몬, 좀 웃기는 민트 뭘 더 원해 / Got me feeling like pop rocks, strawberry, bubble gum" 등 위트 있는 표현은 듣는 재미를 더한다. "특별한 내가 될게 손이 가 손이 가게 / 내게 중독될 텐데 까다로운 너도"에서는 '매력 부자' 백현의 자신감도 엿보인다.

백현은 정적인 분위기였던 첫 솔로곡 'UN Village(유앤 빌리지)' 활동 때와는 달리, 'Candy'에서 감각적인 퍼포먼스를 펼칠 예정이다. 백현은 "‘Candy’가 굉장히 트렌디한 느낌의 노래인 만큼, 곡 스타일에 맞춰 퍼포먼스에도 요즘 글로벌하게 인기를 얻고 있는 힙한 동작들을 녹였어요. 특히 후렴구 부분의 안무에 신경을 많이 썼다"고 귀띔해 기대를 높였다.

'Delight'의 수록곡 ‘R U Ridin’?’(아 유 라이딩?), ‘Bungee’(번지), ‘Underwater’(언더워터), ‘Poppin’ ’(팝핀), ‘Ghost’(고스트), ‘Love Again’(러브 어게인)에서는 백현의 호소력 짙은 보컬, 성장한 표현력을 체감할 수 있다.

백현은 'City Lights(시티 라이츠)'에 이어 10개월 만에 솔로로 돌아왔다. 백현은 'City Lights'로 2019년 솔로 가수 음반 판매량 1위, 골든디스크어워즈 음반 부문 본상, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 66개 지역 1위 등 호성적을 거두며 성공적인 데뷔를 마쳤던 바다.

백현은 'Delight'로 솔로 가수로서 입지를 공고히 할 전망이다. 이미 'Delight'는 발매 전 선주문량 73만장을 넘긴 상태. 이처럼 팬들의 응원과 기대가 쏟아지는 가운데, '솔로 가수' 백현의 이번 성적표는 어떨지 궁금해진다.

