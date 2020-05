슈퍼주니어-K.R.Y 컴백 티저..규현, 이민호도 울고갈 '발라드 황태자'

[OSEN=박소영 기자] 슈퍼주니어-K.R.Y.가 국내 첫 피지컬 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’의 개인 티저 사진을 공개했다.

금일(25일) 오전 10시 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 슈퍼주니어의 공식 SNS에는 슈퍼주니어-K.R.Y.의 새 앨범 분위기를 담은 규현 티저 이미지가 업로드돼 관심을 모은다. 오픈된 사진 속 규현은 ‘발라드 황태자’ 다운 그윽한 눈매로 아련함을 물씬 풍기며 카메라 렌즈를 응시하고 있다.

규현을 시작으로, 슈퍼주니어-K.R.Y.는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 오늘부터 순차적으로 멤버들의 티저 이미지, 티저 영상 등 각종 프로모션 콘텐츠를 업로드할 예정이다.

슈퍼주니어-K.R.Y.의 새 앨범에는 동명의 타이틀 곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’을 비롯해 ‘부산에 가면 (Way to Busan)’, ‘너에게로 (The Way Back to You)’, ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’, ‘기대 (Home)’, ‘별의 동화 (Midnight Story)’ 등 총 6 트랙이 알차게 수록돼 음악 팬들의 호응이 기대된다.

그중 수록곡 ‘부산에 가면 (Way to Busan)’은 헤어진 연인과의 추억이 가득한 부산에서 지난 날을 그리워하는 스토리가 담겼다. 잔잔한 피아노 멜로디에 애절함을 더하는 스트링 편곡이 곡의 분위기를 배가 시킬 전망이다.

한편, 신곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’ 뮤직비디오와 이번 앨범 전곡 음원은 6월 8일 오후 6시에 각종 음악 사이트에서 만날 수 있다.

