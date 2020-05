펀치(Punch)X마마무 문별, 'Say Yes' 메이킹 하이라이트 영상 공개 '절친 케미'

[스포츠조선 이유나 기자]가수 펀치(Punch)와 걸그룹 마마무 문별이 명품 호흡을 예고했다.

냠냠엔터테인먼트는 25일 공식 SNS를 통해 펀치의 새 디지털 싱글 '안부'의 또 다른 타이틀곡 'Say Yes(세이 예스)' 메이킹 하이라이트 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 스튜디오 안에서 녹음하고 있는 펀치와 문별의 모습이 담겼다. 두 사람은 'Say Yes' 전주가 흘러나오자 "설렌다"를 연발하며 흥을 예열시켰다.

곧이어 문별이 "Let's Get It. Come on"을 외치자 펀치는 환한 미소를 지으며 녹음에 돌입, 특유의 청아한 음색을 뽐내며 노래에 집중하는 프로의 모습으로 감탄을 이끌었다. 또 두 사람은 녹음 내내 장난기가 넘치는 모습으로 화기애애한 분위기를 이끌며 절친 사이를 인증해 시선을 사로잡았다.

'Say Yes'는 2016년 방송된 드라마 '달의연인 보보경심 려'의 OST로, 당시 펀치와 로꼬가 함께 호흡을 맞춰 큰 인기를 끈 바 있다. 이후에도 꾸준히 사랑을 받은 이 곡은 새로운 버전으로 발표해달라는 많은 리스너의 요청에 따라 이번에는 특별히 문별이 피처링에 참여해 2020년 버전 리메이크 음원으로 재탄생됐다.

특히 드라마 '괜찮아 사랑이야' '태양의 후예' '도깨비' '호텔 델루나' 등 다수의 OST를 프로듀싱한 국내 최고의 명 프로듀서 송동운이 진두지휘해 명품 노래 탄생을 알렸다.

타이틀곡 '안부'와 'Say Yes'까지 2개 트랙으로 구성된 펀치의 새 싱글 '안부'는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

