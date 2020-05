겉으론 "안보 위협" 속사정은 5G 패권… 美, 화웨이 목조르기 14년

[5Q 경제] 美, 화웨이 제재 왜 집착하나





"미국이 화웨이에 앙심을 품었다(America has it in for Huawei)."



영국 경제전문지 이코노미스트는 21일 발행된 최신호에서 중국 최대 통신업체인 화웨이(華爲)에 대한 미국 트럼프 행정부의 제재 강화 조치를 이렇게 평가했다. 미국은 지난 15일 자국 기업과 화웨이의 거래 금지 기간을 2021년 5월까지 1년 더 연장하고, 미국산 장비를 사용하는 전 세계 반도체 제조업체에 대해 "화웨이와의 거래를 사전 승인받으라"고 요구했다. 1년 전 화웨이를 거래 금지 명단(블랙리스트)에 넣긴 했지만 '미국 기술 25% 이하 사용' 등 각종 예외를 인정해줬던 1차 제재와는 비교할 수 없을 정도로 강도가 세진 것이다. 화웨이는 어떤 이유로 미국에 찍힌 걸까?





①화웨이는? 런정페이 회장 보유주식은 1%대… '진짜 주인은 中정부' 의구심



화웨이는 삼성전자처럼 휴대전화도 만들고 통신장비도 만든다. 중국 선전(深圳)에 본사가 있다. 중국군 총참모부 장교 출신인 런정페이가 1987년 창업했다. 올해 1분기 세계 스마트폰 판매에선 삼성전자(5830만 대)에 이어 2위(4850만 대)를 기록했다. 화웨이는 스마트폰에서도 세계 톱클래스이지만 진짜 경쟁력은 통신장비에서 나온다. 특히 차세대 통신인 5G 네트워크 장비 기술력이 세계 최고다. 미국의 제재 때문에 5G 장비 세계 점유율은 2018년 31%에서 작년 26%로 떨어졌지만 여전히 1위다.



화웨이는 민간기업처럼 보이지만, 중국군에 납품하며 성장했기 때문에 '진짜 주인은 중국 정부 아니냐'는 의심을 받기도 한다. 런정페이 회장이 보유한 주식은 1%대에 불과하다. 화웨이는 나머지 지분을 직원들이 나눠 갖고 있다고 주장한다. 그러나 상장기업이 아니기 때문에 기업 지배구조는 베일에 싸여 있다. 화웨이(華爲)라는 사명도 '중화민족을 위해 행동한다'는 '중화유위(中華有爲)'의 줄임말이다.



②美, 언제부터 견제? "이란에 통신 장비 공급" 2007년 화웨이 회장 조사



2007년부터다. 당시 미 당국은 뉴욕에 출장 온 런정페이 회장을 조사했다. 화웨이가 사실상 그들 소유인 스카이콤을 통해 이란에 통신 장비를 공급해 이란 제재를 위반했다고 추궁한 것이다. 런 회장은 부인했다.



이후 화웨이에 대한 미국의 견제가 표면화됐다. 2008년 화웨이는 미국 네트워크 장비업체 스리콤을 인수하려 했는데 미 정부가 차단했다. 2010년 화웨이가 미국 서버업체 스리리프를 인수하려 했을 때도 미국 정부가 나서 막았다.



이유는 2012년 미 하원 정보위원회 보고서에 잘 나타나 있다. 보고서는 "화웨이 네트워크의 확산이 미국 국가 안보를 위협한다"며 "화웨이가 중국 정부의 명령에 따라 기밀 정보 수집과 같은 정치 공작에 동원될 뿐만 아니라 첨단기술 절도, 이적 행위를 할 수 있다"고 경고했다.



2017년 6월 중국의 국가정보법 시행은 이 같은 우려에 기름을 부었다. 국가정보법은 '중국의 모든 기관·시민은 국가정보 업무에 협력해야 한다"고 강제하고 있다. 당시 백악관은 '러시아가 해킹으로 미 대선에 개입했다'는 의혹과도 맞서야 했지만, 롭 조이스 백악관 사이버안보 조정관은 중국과 화웨이의 위협을 이렇게 표현했다. "러시아 해킹이 '허리케인'이라면, 중국과 화웨이는 '기후변화' 그 자체다."



③미국에 큰 위협? 자율주행·빅데이터·AI의 핵심… 美 "주도권 뺏기면 끝장"



화웨이와 중국이 전 세계 5G 시장을 장악해 세계 표준이 되는 것은 미국의 이익에 엄청난 위협이 된다. 5G는 단순히 스마트폰의 데이터 전송 속도를 높이는 것이 아니라, 자율주행이나 빅데이터·인공지능 기술의 보급 기반이기 때문이다. 특히 자율주행 기술의 경우, 차량 자체의 판단만으로는 완전 자율주행을 구현하는 데 한계가 있다. 따라서 교통망과 차량 사이에 대용량·초고속의 데이터 통신이 필요한데, 이때 5G가 필수다.



전문가들은 화웨이 제재의 본질이 미·중 기술 패권 경쟁에 있다고 본다. 미국이 기술 패권의 핵심인 5G에서 가장 앞서 있는 화웨이를 무너뜨림으로써, 중국이 5G 주도권을 잡는 것을 막고 자신들이 주도권을 되찾을 시간을 벌고자 한다는 것이다.



④한국에 영향은? 삼성전자 5G 통신장비 반사이익… 점유율 1년새 5%→23%



반도체 등의 중국 수출에 악영향이 예상되지만 삼성전자의 미국 5G 장비 수출 등에서는 더 큰 기회가 열릴 수 있다. 삼성전자는 2017년 백악관 국가안보회의에 다른 5G 장비 업체인 에릭슨·노키아와 함께 초대됐는데, 회의에서 미국은 '화웨이를 배제한 단일한 거대 네트워크를 만드는 것이 미국에 안전한 5G 시스템을 만들 유일한 방법'이라고 설명했다.



시장조사업체 IHS마킷에 따르면, 삼성전자의 5G 장비 점유율은 2018년 5위(5%)에서 작년 3위(23.3%)로 도약했다. 화웨이가 1위는 유지했지만 점유율이 26.2%로 삼성전자와 3%포인트밖에 차이가 나지 않았다. 전 세계 5G 기업 중 5G 관련 모바일기기, 모뎀칩, 통신장비를 전부 만들 수 있는 기업은 화웨이와 삼성전자뿐이다. 따라서 앞으로 화웨이가 미국은 물론 서유럽 등 미국 동맹국 시장에 진출을 못 하게 된다면, 삼성전자가 더 큰 반사 이익을 누릴 수도 있다.



⑤누가 웃을까? 美, 화웨이 글로벌 공급망 끊기… 中은 자국내 5G 보급 박차



미국은 이번 조치에서 화웨이를 글로벌 공급망에서 끊어내겠다는 의도를 분명히 했지만, 승부 예측은 아직 어렵다. 중국이 자국 중심으로 기술 기반을 대체하고 어떻게든 지원 세력을 규합해 5G 보급을 이어나갈 수만 있다면, 중장기적으로는 중국이 유리할 수도 있기 때문이다.



코로나 사태도 변수다. 소비가 GDP의 70~80%에 달하는 미국은 코로나 사태로 막심한 피해를 입었다. 국가 재정을 내수와 고용 살리기에 쏟아붓고 있는 형편이다. 당초 한국과 함께 가장 먼저 5G 보급에 나섰지만 진척 속도가 느리다.



반면 중국은 지난달까지 5G 스마트폰 가입자가 누적 5000만건을 돌파했다. 세계이동통신사업자연합(GSMA) 보고서에 따르면, 중국의 5G 폰 가입자는 올해 전 세계 가입자의 70%를 차지할 전망이다.



중국은 자국 내 5G 보급을 늘려 화웨이 등 자국 기업과 내수도 살리고, 자율주행·AI 기술에서도 앞서가는 일석삼조 효과를 노린다. 올해 중국 통신 3사의 5G 투자 합계는 1800억위안(31조원)으로 전년의 4배가 넘는다.