맨유 전설 라이언 긱스가 뽑은 최고의 팀동료 톱 6

맨유 전설 라이언 긱스의 최고 팀동료 톰 6. 사진출처=더 선

[스포츠조선 류동혁 기자] 웨일즈의 레전드 라이언 긱스에게는 크리스티아누 호날두가 최고 팀동료였다.

영국 대중지 더 선은 24일(한국시각) '호날두가 팀동료 중 최고였다. 긱스가 베컴과 칸토나를 제외하고 6명의 최고 팀동료를 선정했다(Cristiano Ronaldo was best player I played with, says Giggs as he picks dream Man Utd side without Beckham and Cantona)'고 말했다.

긱스는 웨일즈의 레전드일 뿐만 아니라 맨유의 전설이다. 13차례 리그 타이틀을 차지하는데 기여했고, 24년간 맨유에서 뛰었다.

그는 공격수로 호날두와 함께 웨인 루니를 지목했다. 호날두는 메시와 함께 세계축구계를 양분하는 선수. 루니 역시 맨유의 에이스이자, 잉글랜드 대표팀 붙박이 주전 공격수였다. 파워와 골 결정력이 특출했던 선수.

미드필더진에는 로이 킨과 함께, 폴 스콜스를 골랐다. 또, 수비진에는 야프 스탐, 골키퍼는 슈마이켈이었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com