[종합]방탄소년단 슈가 '대취타', 강렬 래핑에 녹인 감정…믹스테이프 'D-2' 전세계 '시선집중'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 그룹 방탄소년단의 슈가가 두 번째 믹스테이프를 깜짝 발표한 가운데 국내 뿐만 아니라 전 세계 팬들의 관심이 쏠렸다.

특히 발매 직후 타이틀곡 '대취타'는 포털사이트 검색어 1위를 차지하는 등 방탄소년단의 인기를 실감케 했다.

슈가는 22일 오후 6시 애플뮤직과 사운드클라우드 등을 통해 어거스트 디(Agust D)라는 이름으로 믹스테이프 'D-2'를 발표했다. 지난 2016년 8월 공개한 'Agust D' 이후 약 4년 만이다. 당시 슈가는 'Dt sugA'부터 'Agust D', 'give it to me', 'Tony Montana', 'so far away' 등 10곡이 수록된 첫 번째 믹스테이프 'Agust D'(어거스트 디)를 발매해 음악 팬들의 호평을 받은 바 있다.

믹스테이프는 비상업적 목적으로 제작해 무료로 배포하는 음반으로, 이날 전곡 음원 뿐만 아니라 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다.

이로써 빅히트 엔터테인먼트(이하 빅히트)의 공식 SNS를 통해 게재된 의미심장한 카운트다운 티저의 의문이 풀렸다. 슈가는 지난 17일 빅히트 공식 SNS에 'D-7'이라고 적힌 사진을 올리며 앨범 발매를 예고해 전 세계 팬들의 이목을 집중시킨 바 있다.

2016년 첫 믹스테이프를 공개했을 때 정교한 음악성과 솔직한 심경을 녹인 곡들로 많은 주목을 받은 바 있는 슈가. 이번 믹스테이프에도 처음 음악을 시작할 때부터 현재를 살아가며 느끼는 여러 감정을 앨범에 풀어냈다.

한국 전통 군악 대취타(大吹打)를 샘플링해 만든 타이틀곡 '대취타'는 트랩 비트(Trap Beat)와 한국 전통 악기 소리가 어우러져 이색적인 분위기와 독특한 감정이 특징이다. 자신을 '범'에 비유해 힘 있게 쏟아내는 슈가의 래핑이 강렬함을 더한다.

'대취타' 뮤직비디오는 웅장한 아름다움과 심오한 분위기가 돋보였다. 궁궐을 배경으로 다른 모습의 두 인물을 표현하는 슈가의 열연이 빛난다. 여기에 한복을 입고 검무를 추는 장면은 눈을 뗄 수 없게 만들었다. 이때 방탄소년단 멤버 진, 정국이 뮤직비디오에 특별 출연해 깨알 웃음을 안기기도 했다.

'D-2'에는 타이틀곡 '대취타'를 비롯해 변화에 대한 슈가의 해석이 돋보이는 힙합 장르의 '저 달'과 현재까지 이뤄온 성과에 대해 질문을 던지는 '어떻게 생각해?', 현 사회의 이상한 점들에 의문을 제기하는 트랩(Trap) 힙합 장르의 '이상하지 않은가', 힙합 알앤비(Hip hop R&B) 곡 '점점 어른이 되나 봐', 강렬한 기타 사운드로 새로운 시작을 이야기하는 'Burn It', 대중적인 정서를 녹인 트랩 힙합 장르의 '사람', 몽환적인 분위기의 '혼술', 슈가의 감수성과 진심이 담긴 보컬을 감상할 수 있는 'Interlude : Set me free', 모던 록(Modern Rock)과 힙합이 조화를 이루며, 그리운 친구에 대한 랩이 진한 여운을 남기는 '어땠을까' 등 다양한 장르의 총 10곡이 담겼다.

슈가는 방탄소년단의 히트곡을 프로듀싱하고 솔로 믹스테이프 발매와 국내외 아티스트와의 협업을 통해 음악성을 인정받았다. 최근에는 가수 겸 배우 아이유의 신곡 '에잇'의 프로듀싱 및 피처링까지 참여하며 곡의 완성도를 높였다. 그 결과 각종 음악 차트 1위를 석권했다.

한편 방탄소년단은 다음 달 14일 온라인 라이브 공연 '방방콘 더 라이브'를 개최한다.

anjee85@sportschosun.com