'뮤직뱅크' 뉴이스트VS아이유(prod.슈가), 5월 넷째주 1위 후보 격돌

[OSEN=연휘선 기자] 뉴이스트와 아이유가 '뮤직뱅크’에서 1위 후보로 맞붙었다.

22일 방송된 KBS 2TV 음악 프로그램 '뮤직뱅크’에서는 뉴이스트와 아이유가 5월 넷째 주 1위 후보로 경쟁했다.

먼저 뉴이스트는 신곡 'I’m in trouble’로 1위 후보에 올랐다. 'I’m in trouble’은 미니 8집 'The Nocturne’의 타이틀 곡이다. 강한 끌림에 서로에게 빠지는 순간을 표현한 노래다.

이에 맞서 아이유는 신곡 '에잇’으로 1위 후보에 이름을 올렸다. 특히 '에잇’은 방탄소년단(BTS) 슈가가 프로듀싱한 곡이다. 아이유와 슈가의 음악색이 조화를 이뤄 화제를 모으고 있다.

이밖에도 이날 '뮤직뱅크’에서는 BVNDIT(밴디트), CRAVITY, FANATICS, H&D(한 결&도현), NCT127, OnlyOneOf(온리원오브), SECRET NUMBER(시크릿넘버), TOMORROW X TOGETHER(투모로우바이투게더), woo!ah!(우아!), 공원소녀, 나띠(NATTY), 류수정, 유빈, 조연호, 켄(KEN) 등이 출연한다.

[사진] KBS 제공.