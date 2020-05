[공식]UN 출신 최정원, 윌엔터테인먼트와 전속계약…이정은X온주완 한솥밥

[스포츠조선 이승미 기자]가수 UN 출신 배우 최정원이 ㈜윌엔터테인먼트(대표 손지현)와 전속 계약을 체결했다.

지난 2000년 남성 듀오 UN으로 데뷔한 최정원은 'voice Mail', '평생', 'You are the one', '선물', '파도', '나의 사랑 나의 신부' 등 다수의 히트곡을 발표하며 대중들의 사랑을 받았다. 뿐만 아니라, 2005년 드라마 '떨리는 가슴'을 시작으로 '무적의 낙하산 요원', '딱 너 같은 딸', '빛나라 은수', '보그맘', '설렘주의보'까지 탄탄한 연기력으로 자신만의 필모그래피를 쌓아와 묵직한 존재감으로 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다.

이에 탄탄한 연기력으로 주목받고 있는 윌엔터테인먼트 소속 배우 전수경, 이정은, 온주완, 김소은, 신현수 등과 한 식구가 된 최정원은 배우로서 다양한 매력을 펼칠 예정이다.

윌엔터테인먼트는 "노래뿐만 아니라 폭넓은 연기 스펙트럼으로 다양한 매력을 가진 최정원과 함께하게 되어 기쁘다. 여러 작품을 통해 다재다능한 끼를 펼칠 수 있게 지원과 응원을 아끼지 않을 예정이니 앞으로 최정원 씨가 선보일 행보에 많은 기대 바란다"라고 전했다.

