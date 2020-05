WHO "코로나 하루 확진자 10만, 발병 이후 최다"… 누적 환자 500만명 넘어

전 세계 코로나 바이러스 감염증 누적 확진자 수가 500만명을 넘어섰다. 신규 확진자도 크게 늘었다. 20일(현지 시각) 하루에만 10만명 이상의 신규 확진자가 WHO(국제보건기구)에 보고됐는데, 이는 발병 이후 하루 단위로는 가장 많다.



국제 통계사이트 월드오미터에 따르면 20일 밤 11시를 기준으로 전 세계 코로나 감염증 누적 확진자는 507만9638명이다.



로이터통신도 이날 자체 집계치를 활용해 코로나 감염증 누적 확진자 수가 500만명을 넘어섰다고 보도했다. 통신은 지난 1월 10일 중국 후베이성 우한에서 41명이 코로나 확진 판정을 받은 이후 3개월여 만에 전 세계 확진자가 100만명으로 늘었다고 했다. 이후 2주마다 확진자가 100만명씩 늘어났다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장. /AP연합뉴스

WHO는 이날 "코로나 바이러스가 발생한 이후 최근 24시간동안 그 어느때보다 더 많은 확진 사례가 보고됐다"고 했다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 브리핑에서 "지난 24시간동안 WHO에 10만6000건의 코로나 확진 케이스가 보고됐다. 발병 이후 하루 단 위로는 가장 많았다"고 했다. 이날 보고된 신규 확진 10만6000건의 3분의 2가량이 단 4개국에서 보고된 것이라고 한다.



이와 관련해 CNN은 마리아 반 케르코브 WHO 역학조사관을 인용해 미국, 러시아, 브라질, 인도라고 보도했다. WHO 일일 집계에 따르면 미국에서는 4만5251명의 신규 확진자가 나왔다. 러시아도 9263명의 환자가 추가됐다.