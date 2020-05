제시카, 꽃반지 껴고 꽃받침‥보랏빛 상큼美 '제시카랜드' [★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 제시카가 꽃반지 인증샷으로 상큼발랄한 근황을 전했다.

20일인 오늘 제시카가 개인 SNS를 통해서 "I made beaded flower rings just for my Sparkles Want these? Check out the video for more details! (꽃반지를 만들어봤어요, 여러분도 원한다면 제 비디오를 클릭해해서 확인해 주세요)"라면서 "#linkinbio #JessicaLandAtHome #JessicaLand"란 해시태그를 덧붙여 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 제시카는 양손 가득 꽃반지를 껴고 꽃받침을 하는 등 사랑스러운 포즈와 표정을 취하며 카메라를 향해 바라보고 있다. 상큼발랄함이 넘치는 제시카의 에너지가 팬들까지 미소짓게 만들었다.

한편, 제시카는 지난해 10월 'Call Me Before You Sleep'을 발매하며 소녀시대 이후로도 다양한 활도을 이어가면서 팬들과 소통하고 있다.



/ssu0818@osen.co.kr

[사진] '제시카 SNS' 캡쳐