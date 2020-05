[OSEN=박소영 기자] 래퍼 제시가 한국의 킴 카다시안임을 입증했다.

제시는 20일 자신의 인스타그램에 “So.. like.. can we kick it?”이라는 메시지와 함께 사진 한 장을 올렸다. 사진에서 그는 환상적인 옆태와 뒤태를 동시에 자랑하고 있다.

구릿빛 피부는 탄탄한 그의 몸매를 더욱 돋보이게 만든다. 무엇보다 킴 카다시안 도 울고갈 힙업으로 보는 이들의 시선을 강탈한다. 섹시미 넘치는 볼륨감은 당연지사다.

한편 제시는 싸이가 세운 피네이션에 둥지를 틀고서 지난 3월 편곡에 참여한 싱글 앨범 'DIGITAL LOVER'를 발매했다. 최근에는 SBS '런닝맨'에 출연해 녹슬지 않은 예능감을 자랑했다.

[사진] SNS