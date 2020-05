"꽃보다 예비군"..정용화+윤두준+이준+광희, 웨딩보이즈 녹음현장 공개 [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 정용화, 윤두준, 이준, 광희가 웨딩보이즈로 재결합 한 가운데 광희가 비하인드 컷을 공개했다.

광희는 19일 자신의 인스타그램에 “#너나우리 #정용화 #이준 #윤두준 #나”라는 메시지를 남겼다. 함께 올린 사진에서 네 사람은 4인 4색 녹음 포스를 뿜어낸다.

광희는 녹음 마이크 앞에 서서 가사지를 체크하고 있고 윤두준과 이준도 나란히 앉아 합을 맞추고 있다. 정용화는 전체적인 녹음을 조율하며 프로다운 포스를 자랑하고 있다.

정용화는 19일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 신곡 ‘너, 나, 우리 (Would you marr y me?) (Feat. 이준, 윤두준 of 하이라이트, 광희)’를 발표했다.

이는 정용화가 군 제대 후 선보이는 첫 프로젝트이자, 첫 신곡이다. 따뜻한 봄에 어울리는 웨딩송인데 이들은 2016년 MBC ‘무한도전’ 웨딩싱어즈 편에서 웨딩보이즈로 활약했던 바다.

/comet568@osen.co.kr

[사진] SNS