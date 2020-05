NBA 역대 최고팀 톱 6. 왜 골스의 73승 시즌은 제외됐을까

시카고 불스 마이클 조던. 사진=게티이미지

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 역대 최고팀은 어떤 팀일까. 과연 그들의 실제 데이터는 어떻게 될까.

미국 스포츠전문사이트 CBS스포츠닷컴은 20일(한국시각) '마이클 조던이 역대 가장 위대한 팀들과 비교해 어떻게 시카고 불스를 최상의 상태로 만들었을까(How Michael Jordan's best Chicago Bulls squad would have stacked up against the greatest NBA teams of all time)'라는 제하의 기사에서 6개의 역대 최고 팀을 꼽고, 데이터를 제시했다.

일단 1995~1996시즌 시카고 불스다. 72승10패를 기록했다. 당시, 최다승을 깨버렸다. 오펜시브 레이팅(100번의 공격 기회에서 기대되는 득점 수치를 알려주는 2차 스탯)은 115.2점, 디펜시브 레이팅은 101.8점이다. 강력한 수비력을 지닌 팀이다. 모두 알다시피, 마이클 조던, 스카티 피펜, 데니스 로드맨, 토니 쿠코치 등이 핵심 멤버였다.

1986~1986시즌 보스턴 셀틱스도 있다. 67승15패를 기록했다. 오펜시브 레이팅은 111.8점, 디펜시브 레이팅은 102.6점이다. 래리 버드, 케빈 맥헤일, 로버트 패리시, 데니스 존슨, 빌 월튼 등 강력한 라인업을 구성했다.

1986~1987시즌 LA 레이커스도 있다. 65승17패를 기록했다. 오펜시브 레이팅은 115.6점, 디펜시브 레이팅은 106.5점이다. 매직 존슨, 카림 압둘 자바를 비롯해 제임스 워디, 마이클 쿠퍼 등 전설적 선수들이 포진해 있다.

2000~2001년 LA 레이커스도 있다. 56승26패를 기록했다. 오펜시브 레이팅은 108.4점, 디펜시브 레이팅은 104.8점이다. 샤킬 오닐과 코비 브라이언의 강력한 원-투 펀치가 있었고, 데릭 피셔, 호레이스 그랜트 등이 키 플레이어였다.

2012~2013시즌 마이애미 히트도 빼놓을 수 없다. 66승16패를 기록했고, 오펜시브 레이팅은 112.3점, 디펜시브 레이팅은 103.7점을 기록했다. 르브론 제임스, 드웨인 웨이드, 크리스 보시, 레이 앨런의 막강 전력.

2016~2017시즌 골든스테이트 워리어스도 있다. 67승15패를 기록햇다. 오펜시브 레이팅은 115.6점, 디펜시브 레이팅은 104.0점을 기록했다. 스테판 커리, 케빈 듀란트, 클레이 톰슨, 드레이먼드 그린, 안드레 이궈달라 등 주전들이 모두 올스타급 혹은 그 이상의 선수들이었다.

물론 2015~2016시즌 골든스테이트의 73승 시즌도 있다. 하지만, 안타깝게도 NBA 역대 최다승을 올린 시즌이었지만, 챔피언 결정전 주인공은 골든스테이트가 아닌 클리블랜드 캐벌리어스였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com