[공식] AOA 지민, 유튜브 채널 '보스베이비 지미넴' 개설

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA의 지민이 유튜브 채널을 통해 친근한 일상을 공개한다.

지민은 개인 유튜브 채널 '보스베이비 지미넴'을 통해 첫 인사 영상을 공개하며 유튜브 론칭을 알렸다.

해당 영상에서 지민은 "친구같은 느낌으로, 랜선친구를 많이 사귀고 싶다"며 유튜브를 시작하는 소감을 전했다. 또한 앞으로 지민의 개인적인 일상은 물론, 방송에서 한번도 공개되지 않았던 콘텐츠들을 보여줄 것을 예고해 기대감을 고조시킨다.

AOA의 리더인 지민은 그룹과 솔로 활동을 병행하며 다재다능한 매력을 발휘하고 있다. 지난해 Mnet 예능프로그램 '퀸덤'과 '날 보러 와요 (Come See Me)' 활동을 통해 신선한 기획력과 유니크한 스타일링을 주도하며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 유튜브 '보스베이비 지미넴' 채널을 통해 이러한 지민의 다채로운 취향과 감성까지 낱낱히 공개될 예정이다

AOA 지민은 MBC 예능프로그램 '오! 나의 파트, 너'에서 열혈 추리단으로 출연해 유쾌한 예능 입담을 뽐내고 있다.

