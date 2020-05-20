[인사] 고용노동부 외

입력 2020.05.20 03:00
▲고용노동부◇4급 전보▷디지털소통팀장 박정현▷공공부문정규직화추진단 팀장 김성호▷공무직기획단 기획총괄과 김종호
▲국토교통부◇전보▷물류산업과장 이진철
▲식품의약품안전처◇전보▷서울지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 장화종
▲특허청〈전보〉◇일반직 고위공무원▷전기통신기술심사국장 엄찬왕〈승진〉◇부이사관 승진▷비서관 정기현◇과장급▷산업디자인심사팀장 정일남▷주거기반심사과장 여덕호▷환경기술심사팀장 신주철▷특허심판원 심판관 목승균 배재현
▲행정중심복합도시건설청▷도시계획국장 김복환
▲한국광해관리공단◇상임이사 임명▷경영전략본부장 남상용◇전보▷석연탄산업지원단장 노순규▷광해기획실장 김태혁▷비금속광해실장 임영철▷석탄지원실장 정종희▷기획조정실 경영기획팀장 최흥규
▲한국보훈복지의료공단▷기획이사 구길환
▲한국석유관리원▷경영이사 이용구
▲한국콘텐츠진흥원◇방송본부▷본부장 이도형▷방송산업팀장 이영훈
▲경희대▷학무부총장(서울) 남순건▷언론정보대학원장 이상원▷정보통신전문대학원장 겸 전자정보대학장 겸 소프트웨어융합대학장 조민형▷정경대학장 박희제▷생활과학대학장 한명주▷약학대학장 임동순▷응용과학대학장 변송호▷인사처장 장백기▷총무관리처장(국제) 겸 연습림장 변호현▷국제교류처장 정원석▷신문방송국장 남윤재
▲충남대▷연구산학부총장 김정윤▷정보화본부장 안재민▷지역협력본부장 김동욱
▲전북대병원▷의생명연구원장 이광복
▲KBS▷편성본부 영상제작국 총감독 황수영 한승현
▲국토교통부◇전보▷물류산업과장 이진철
▲식품의약품안전처◇전보▷서울지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 장화종
▲특허청〈전보〉◇일반직 고위공무원▷전기통신기술심사국장 엄찬왕〈승진〉◇부이사관 승진▷비서관 정기현◇과장급▷산업디자인심사팀장 정일남▷주거기반심사과장 여덕호▷환경기술심사팀장 신주철▷특허심판원 심판관 목승균 배재현
▲행정중심복합도시건설청▷도시계획국장 김복환
▲한국광해관리공단◇상임이사 임명▷경영전략본부장 남상용◇전보▷석연탄산업지원단장 노순규▷광해기획실장 김태혁▷비금속광해실장 임영철▷석탄지원실장 정종희▷기획조정실 경영기획팀장 최흥규
▲한국보훈복지의료공단▷기획이사 구길환
▲한국석유관리원▷경영이사 이용구
▲한국콘텐츠진흥원◇방송본부▷본부장 이도형▷방송산업팀장 이영훈
▲경희대▷학무부총장(서울) 남순건▷언론정보대학원장 이상원▷정보통신전문대학원장 겸 전자정보대학장 겸 소프트웨어융합대학장 조민형▷정경대학장 박희제▷생활과학대학장 한명주▷약학대학장 임동순▷응용과학대학장 변송호▷인사처장 장백기▷총무관리처장(국제) 겸 연습림장 변호현▷국제교류처장 정원석▷신문방송국장 남윤재
▲충남대▷연구산학부총장 김정윤▷정보화본부장 안재민▷지역협력본부장 김동욱
▲전북대병원▷의생명연구원장 이광복
▲KBS▷편성본부 영상제작국 총감독 황수영 한승현