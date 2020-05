폴란드 정부, "여당 대표 코로나 뚫고 외출" 반정부 가요 인기차트 오르자 삭제 의혹

폴란드 국영 라디오 방송국 트로이카가 반정부 성향의 노래를 검열했다는 의혹을 받고 보이콧 위기에 처했다고 블룸버그통신이 18일(현지 시각) 보도했다. 폴란드 정부를 향해 “표현의 자유가 없던 공산 정권 때 같다”는 비판이 제기되고 있다.



문제의 노래는 폴란드 펑크 락 가수 카지크 스타세프스키의 새 싱글앨범에 수록된 곡 ‘너의 고통은 나의 고통보다 낫다(Your Pain is Better than Mine)’이다. 현재 여당인 법과정의당(PiS)의 당수 야로스와프 카친스키가 코로나 바이러스로 전 국민에 외출 자제령이 내려진 상황에서 자신의 가족 묘지를 방문하려 외출한 사실을 비판하는 내용이다. 이 노래는 폴란드 국내 라디오 주간 차트에서 가장 인기 있는 노래 1위를 차지했다.



그런데 이 노래가 차트 1위에 오르자 라디오 방송망 홈페이지에서 주간 랭킹이 사라졌다. 방송국 국장은 투표 과정에서 오류가 발생했다고 밝혔지만 당국의 차트 검열 행위가 드러났다는 비난이 폭주했다. 35년 동안 라디오를 진행한 한 진행자는 항의의 의미로 프로그램에서 하차했다. 폴란드의 유명 연예인들도 라디오 채널에 출연하지 않겠다는 보이콧 의사를 밝혔다.





마테우시 모라비에츠키 폴란드 총리가 18일(현지 시각) 폴란드 바도비체에서 열린 교황 요한 바오로 2세 탄생 100주년 기념식에서 마스크를 낀 채 연설하고 있다. /EPA 연합뉴스



논란이 커지자 마테우시 모라비에츠키 폴란드 총리는 카친스키의 묘지 방문을 옹호하면서도 “코로나 바이러스를 퇴치하려는 정부 노력에 비해 아쉬운 처사였다”고 밝혔다.



국경없는 기자회는 연간 보고서에서 폴란드 언론 자유를 “급격히 악화하고 있다”며 “당파적인 담론과 혐오 발언이 여전히 지배적”라고 평가했다. 폴란드 여당인 법과정의당의 정치적 통제에 대해 유럽연합도 지속적으로 우려와 경고를 표하고 있다고 블룸버그통신은 보도했다.