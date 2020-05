동방신기, 24일 'Beyond LIVE' 개최..히트곡 퍼레이드 예고 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 그룹 동방신기가 ‘Beyond LIVE’의 다섯 번째 주인공으로 공연 열기를 이어간다.

동방신기의 ‘TVXQ! – Beyond the T’(동방신기 – 비욘드 더 티)는 오는 24일 오후 3시부터 네이버 V LIVE로 생중계된다.

이날 동방신기는 신기술을 접목한 화려한 퍼포먼스와 인터랙티브 소통을 통한 팬들과의 교감으로 전 세계 시청자들을 매료시킬 전망이다.

특히 이번 공연에서는 ‘주문 – MIROTIC’, ‘Rising Sun (순수)’, ‘이것만은 알고 가 (Before U Go)’, ‘왜 (Keep Your Head Down)’ 등 히트곡 퍼레이드를 비롯해, 유노윤호와 최강창민의 개성 넘치는 솔로곡 등 풍성한 무대를 만나볼 수 있어 기대감을 증폭시킨다.

또한 동방신기는 그동안 독보적인 카리스마와 환상적인 퍼포먼스로 글로벌한 인기를 얻은 만큼, 이번 공연에서 보여줄 ‘퍼포먼스 제왕’의 면모가 더욱 기대된다.

앞서 SuperM(슈퍼엠)을 시작으로 중국 그룹 WayV(웨이션브이), NCT DREAM(엔시티 드림), NCT 127(엔시티 127)까지, 4회에 걸쳐 진행된 세계 최초 온라인 유료 공연 ‘Beyond LIVE’는 이번 동방신기의 합류 로 더욱 스펙터클한 볼거리와 퀄리티 높은 무대를 예고해 시청자들의 폭발적인 반응이 예상된다.

한편, ‘TVXQ! – Beyond the T’ 관람권은 네이버 V LIVE+에서 구매 가능하며, 관람권과 MD 상품이 함께 구성된 패키지도 예스24에서 판매된다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] SM