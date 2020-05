"WHO는 중국의 꼭두각시" 지원금 5000억 깎겠다는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령. /UPI 연합뉴스



도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지 시각) 세계보건기구(WHO)를 “중국의 꼭두각시(puppet of China)”라고 맹비난하며 WHO에 대한 지원금을 현행 4억5000만달러(약 5555억원)에서 4000만달러(약 493억원)으로 대폭 삭감하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 이날 열린 세계보건총회에 불참한 것과 관련해 “머지 않아 연설을 하겠지만, 오늘은 연설하지 않기로 했다. (WHO는) 최근 매우 안타까운 일을 했다고 생각한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 WHO 지원금에 대해 “미국은 1년에 4억5000만달러를 지원하는데, 중국은 1년에 3800만달러를 준다”며 “그런데 그들(WHO)은 중국의 꼭두각시다. 좋게 말하면 중국 중심적이라고 할 수 있겠다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이어 “(미국의 WHO 지원금을) 중국 수준인 4000만달러로 줄이는 방안을 고려하고 있다. 곧 결정할 것”이라고 했다.



WHO는 이날 화상으로 세계보건총회를 열었다. 중국 대표로 시진핑 국가주석이 기조연설을 했는데, 미국 대표로는 앨릭스 에이자 보건복지부 장관이 연설했다. WHO는 앞서 트럼프 대통령에게 연설을 요청했는데, 트럼프 대통령은 이를 거부했다고 미 인터넷 매체 악시오스가 보도했다. 백악관의 한 고위 관리는 “만약 WHO가 제 할 일을 했고 중국이 투명하게 행동할 수 있게 했다면, 세계는 지금과 같은 상황에 처해 있지 않을 것”이라며 “지금은 투명성에 대해 응답할 때지, 거짓 연대를 위해 사진을 찍을 때가 아니다”고 했다.



트럼프 대통령 대신 연설에 나선 앨릭스 에이자 장관은 “코로나 팬데믹(세계적 대유행)은 대유행은 WHO의 실패로 인해 많은 부분 통제 불능의 상태가 됐다”고 말했다. 에이자 장관은 중국을 직접 언급하진 않았지만 “(코로나) 발병을 숨기려는 명백한 시도에서 최소한 한 회원국이 투명성 의무를 조롱했고,이는 전세계에 엄청난 희생을 가져왔다”며 “우리는 회원국들이 선의로 행동하지 않을 때 WHO는 핵심 임무인 정보 공유와 투명성에서 실패한다는 것을 봤으며, 이는 다시 일어나선 안 되는 일”이라고 했다. 또 “WHO는 변해야 하고, 훨씬 더 투명해야 하고 책임감을 가져야 한다”고 했다. 에이자 장관은 대만이 WHO에 옵서버 자격으로 참여하는 것을 지지한다는 뜻을 밝히기도 했다.