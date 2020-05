투모로우바이투게더, ‘세계가 불타버린 밤, 우린' 뮤비 공개..섬세한 감정연기[공식]

[OSEN=김은애 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 오늘 발매된 새 앨범 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 18일 오후 6시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’의 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 뮤직비디오를 선보였다.

‘꿈의 장: ETERNITY’가 데뷔 앨범 ‘꿈의 장: STAR’, 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’에 이어지는 앨범인 만큼, 공개된 영상은 지난 ‘꿈의 장: MAGIC’의 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’ 뮤직비디오에 등장했던 장면으로 시작한다.

수빈의 집에 놀러 간 멤버들은 함께 즐거운 시간을 보내던 중 사소한 장난이 쌓이면서 관계가 틀어진다. 심상치 않은 분위기 속 다섯 멤버의 섬세한 감정 묘사와 멤버 간 감정 대비가 돋보인다.

뮤직비디오는 소년들의 우정에 금이 간 순간을 집에 불이 나는 장면으로 표현해 극적 효과를 더했다. 불이 난 집을 배경으로 펼쳐지는 멤버들의 감각적인 퍼포먼스와 딸기, 토마토 등 강렬한 색감의 소품이 다양한 볼거리를 선사한다.

‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’은 트렌디한 팝 장르의 곡으로, 마법 같은 순간이 끝나고 불타버린 세계 앞에서 겪는 혼란과 두려움, 친구 관계의 균열로 인한 외로움을 노래한다. 소년들의 혼란스러운 감정을 따라가는 유니크한 사운드가 거칠면서도 여린 느낌을 자아내 상반된 매력을 선사한다.

투모로우바이투게더는 이날 오후 7시 ‘투모로우바이투게더 컴백쇼 Presented by Mnet’을 통해 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 등 새 앨범 무대를 최초 공개한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 투모로우바이투게더 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 뮤직비디오