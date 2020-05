슈퍼주니어 규현려욱예성, 6월 8일 결성 15년만 국내 첫 미니앨범 발매[공식]

[OSEN=강서정 기자] ’최강 보컬 유닛’ 슈퍼주니어–K.R.Y.가 국내에서 첫 번째 미니앨범을 발매한다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 오는 6월 8일 오후 6시 첫 미니앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’을 발표, 이는 슈퍼주니어 규현, 려욱, 예성이 지난 2006년 11월 tvN 드라마 ‘하이에나’ OST ‘한 사람만을’에 참여하며 유닛을 결성한 이래 15년만의 국내 첫 피지컬 앨범 발매라 그 의미가 더욱 남다르다.

또한 슈퍼주니어-K.R.Y.는 오늘(18일) 오전 10시 인스타그램, 트위터, 페이스북 등 슈퍼주니어의 공식 SNS를 통해 이번 앨범의 콘셉트 이미지를 업로드했다. 콘셉트 이미지는 상반된 색감의 두 가지 버전으로 공개돼 새 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’에 대한 팬들의 기대감을 한껏 증폭시켰다.

앞서 슈퍼주니어-K.R.Y.는 일본에서 싱글 앨범 ‘Promise You’, ‘JOIN HANDS’를 발표하고 ‘슈퍼주니어-K.R.Y. THE 1st CONCERT’, ‘SUPER JUNIOR-K.R.Y. ASIA TOUR ~Phonograph~’ 등 다수의 공연을 성공적으로 마무리한 바 있다.

특히 지난 2015년 6월 개최한 두 번째 아시아 투어 ‘SUPER JUNIOR-K.R.Y. ASIA TOUR ~Phonograph~’에서는 요코하마, 고베, 후쿠오카, 나고야, 서울, 타이베이, 방콕, 상하이, 홍콩, 자카르타까지 아시아 10개 도시에서 총 12만 관객을 동원하며 저력을 과시했다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] Label SJ 제공