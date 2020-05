투마로우바이투게더, 오늘(18일) 컴백..신곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린’ 무대 최초 공개[공식]

[OSEN=강서정 기자] 그룹 투모로우바이투게더의 새 앨범이 오늘 베일을 벗는다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 18일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’를 전 세계 동시 공개한다.

‘꿈의 장: ETERNITY’는 데뷔 앨범 ‘꿈의 장: STAR’, 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’에 이어 소년들이 성장하며 겪는 경험들을 이야기로 풀어냈다. 현실의 벽에 부딪히고, 친구들과 갈등을 경험하기도 하지만 서로가 함께했던 시간만큼은 영원하기를 바란다는 내용을 담고 있다.

타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’은 트렌디한 팝 장르의 곡으로, 친구들과 함께한 마법 같은 순간이 끝난 뒤 마주한 현실을 ‘세계가 불타버린 밤’으로 표현해 소년들의 혼란스러운 감정을 전한다. 유니크한 사운드가 거칠면서도 여린 느낌의 상반된 매력을 선사한다.

이외에도 학교에서 만난 친구와의 관계를 그려낸 ‘Drama’, 동화 같은 가사가 인상적인 투모로우바이투게더의 첫 리메이크곡이자 연준이 랩 가사를 쓴 ‘샴푸의 요정’, 멤버들의 연습생 시절 이야기를 담은 ‘거울 속의 미로’, 낯선 세상을 만난 소년이 현실과 충돌하는 모습을 한 마리의 퓨마에 비유한 ‘동물원을 빠져나온 퓨마’, 과거의 기억을 찾는 과정에서 느끼는 혼란과 그리움을 노래한 ‘Eternally’까지 총 6개의 트랙을 만나볼 수 있다.

특히 이번 앨범에는 데뷔 후 처음 발표하는 다섯 멤버의 자작곡 ‘거울 속의 미로’가 수록돼 더욱 기대를 모은다. 범규가 공동 프로듀서로 이름을 올리고 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여해 무한한 가능성을 지닌 아티스트로서 한 단계 성장한 면모를 엿볼 수 있다.

펑크 팝(Funk Pop), 드림 팝(Dream Pop), 트랩 힙합(Trap Hip hop), 얼터너티브(Alternative) R&B 등 다양한 장르의 앨범 구성과 촘촘한 짜임새를 갖춘 스토리는 음악적으로 높은 완성도를 자랑한다. 추상적인 감정을 독특하면서도 깊이 있는 안무로 표현한 타이틀곡의 강렬한 퍼포먼스 또한 전 세계 팬들의 시선을 사로잡을 예정이다.

콘셉트 트레일러, 두 가지 버전의 콘셉트 포토, 7편의 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠를 통해 빛나는 비주얼을 뽐낸 다섯 멤버는 공개하는 콘텐츠마다 트위터 전 세계 트렌드는 물론 유튜브 인기 급상승 동영상 순위권을 차지하며 대세 그룹다운 면모를 드러냈다.

투모로우바이투게더는 오늘 오후 6시 ‘꿈의 장: ETERNITY’를 발매하고 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’ 뮤직비디오를 공개한다. 이날 오후 7시 ‘투모로우바이투게더 컴백쇼 Presented by Mnet’을 통해 타이틀곡 무대를 처음으로 공개한다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 빅히트엔터테인먼트 제공