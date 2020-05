WHO, 어린이 괴질 경고

미국·영국·프랑스 사망 잇따라… 질본 "국내 사례 없지만 예의주시"





세계보건기구(WHO)가 미국·유럽 등에서 어린이 괴질(怪疾)로 인한 사망자가 속출하자 코로나 바이러스 감염증과의 관련성을 경고하고 나섰다. 우리 방역 당국은 아직 국내 발생 사례가 없지만 상황을 예의 주시하겠다는 입장이다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 15일(현지 시각) 스위스 제네바 WHO 본부에서 진행된 언론 브리핑에서 "지난 몇 주 동안 유럽과 북미에서 어린이들이 가와사키병과 비슷한 특징을 보이는 염증성 질환으로 중환자실에 입원하고 있다. 초기 보고들은 이 질환이 코로나와 관련이 있을 수 있다고 가정한다"고 했다. 어린이 괴질은 온몸에 발진이 나면서 입술이 갈라지고 혀가 붓는 가와사키병과 증세가 비슷하다. 다만 마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장은 "어린이 괴질 증상을 보이는 일부 환자는 코로나 양성 반응을 보이지만, 일부는 그렇지 않다"고 말했다.



미국 ABC 방송 등 외신에 따르면, 지난 16일까지 미국에서 220여 명이 어린이 괴질 증상을 보인 가운데 5명 이상이 숨졌고, 유럽에서도 230여 명이 발병, 영국과 프랑스에서 각각 1명씩 사망했다. 곽진 질병관리본부 신종감염병대응과장은 17일 "미국이나 유럽과 유사한 사례가 국내에는 보고되지 않고 있지만 예의 주시하겠다"며 "전문가들과 구체적인 모니터링 방법을 구상 중에 있다"고 했다. 그는 또 "코로나와의 관련성을 확인할 만한 사항은 아직 발견되지 않고 있다는 것이 국내 전문가들의 의견"이라고 했다.