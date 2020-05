방탄소년단·빅뱅 태양·트와이스...왜 아이돌 다큐인가

방탄소년단 '브레이크 더 사일런스' 트레일러

"그냥 저 자신은 변한 게 없는데 알고 있던 지인들이 저를 어려워하고, 그런 사람들이 떠나가는 것이 많이 안타깝기도 하고……. 주변의 사람들을 제일 많이 잃은 거 같아요. 지금의 저를 구성하는 건 정말 우리 아미분들이 있기 때문에 음악도 할 수 있는 거라는 생각도 들고."(방탄소년단 진)



그룹 '방탄소년단'(BTS)의 글로벌한 인기는 일곱 멤버의 인간적인 면모에 기댄 측면도 크다. 무대 위의 화려함, 자체 제작 예능 프로그램 '달려라 방탄'의 유쾌한 모습 등도 팬덤 '아미'가 분명 좋아하는 면모다. 하지만 그들의 인간적인 고뇌는 팬들에게 큰 울림을 선사한다.



소속사 빅히트 엔터테인먼트가 오는 28일까지 매주 화·목요일 오후 9시 자체 커뮤니티 플랫폼 '위버스'를 통해 한 편씩 방탄소년단의 새 다큐멘터리 '브레이크 더 사일런스 다큐 시리즈(BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES)'를 순차적으로 선보이고 있다.



월드투어 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)'의 생생한 이야기를 담았다. 2018년 11월 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)' 아시아 투어부터 작년 10월 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF)' 서울 파이널 콘서트까지 351일간의 월드 투어 여정이 담겼다. 앞서 방탄소년단은 윙스 투어와 러브 유어셀프 투어 중 서울, 북미, 유럽 콘서트의 모습을 담아낸 '번 더 스테이지'(BURN THE STAGE)'와 '브링 더 소울(BRING THE SOUL)' 다큐 시리즈를 통해 월드 투어 무대와 백스테이지 현장, 무대 뒤에서 노력하며 성장해 나가는 과정을 밀착 촬영해 생생하게 전달했다.



이번 '브레이크 더 사일런스 다큐 시리즈'에서는 일곱 멤버가 지금껏 함께 할 수 있었던 동력과 서로에 대한 이야기, 스타디움 투어를 펼치며 전 세계 팬들과 함께 만든 빛나는 순간들을 생생하게 풀어내 호응을 얻고 있다.



또 무대 위 화려한 모습은 물론 무대 뒤 소탈하고 일상적인 모습, 팬들을 향한 진심 어린 속마음도 엿볼 수 있다.



아이돌의 매력을 스크린 등 영상으로 옮겨내는 시도는 과거에도 이미 여러 번 있었다. '젝스키스'의 '세븐틴'(1998), 'H.O.T'의 '평화의 시대'(2000), '슈퍼주니어'의 '꽃미남 연쇄 테러 사건'(2007) 등이다. 하지만 이들 영화는 가공된 드라마여서 아이돌의 모습을 제대로 톺아보지는 못했다는 평을 들었다.



방탄소년단을 비롯 최근 아이돌 다큐멘터리의 특징은 멤버들의 속살을 파고든다는 점이다. 무대 위보다 무대 뒤 방탄소년단 모습에 방점을 찍는다.



빠듯한 스케줄에 몸이 망가져 괴로워하다가도 무대 위에서는 티를 내지 않고 최선을 다하는 모습, 공항과 무대만 전전하다가 잠깐 틈이 나 길거리를 걸으면서 "땅을 밟는다"고 설레는 모습, 콘서트 후 회식 자리에서 스태프들과 술을 마시며 감사한 마음을 전하는 모습 등이다.



최근 위버스에 팬커뮤니티를 만든 그룹 '세븐틴'도 이 플랫폼에 다큐멘터리 시리즈 '세븐틴 : 히트 더 로드(SEVENTEEN : HIT THE ROAD)'를 공개하기 시작했다. 지난 15일 프롤로그 영상을 시작으로 총 15편으로 나뉘어 위버스와 세븐틴 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다.



'히트 더 로드' 역시 세븐틴의 월드 투어 '오드 투 유(ODE TO YOU)' 일정 속 일상적인 모습과 함께 멤버들의 솔직한 이야기를 담는다.



소속사 플레디스 엔터테인먼트는 "가수로서 고민하고 부딪히며 노력하는 세븐틴의 이야기를 가감 없이 드러낸다"면서 "회차별로 멤버 개인의 테마를 조명, 하나의 세븐틴과 함께 열 세 명의 빛나는 청춘을 담아낼 것"이라고 소개했다.



화려한 모습 뒤에 숨겨진 인간적인 면모는 아이돌을 넘어 해당 가수를 아티스트로 대하게 만든다.



오는 18일 공개되는 2세대 대표 아이돌 그룹 '빅뱅' 멤버 태양의 첫 다큐멘터리 '백야(白夜) | 화이트 나이트(WHITE NIGHT)(태양이 지지 않는 밤)'에서 태양은 "창의적인 걸 하고 싶다"며 일에 대한 열정을 내비친다. 또 "한 무대, 한 콘서트를 잘 만들어야 한다. 나는 아쉬운 건 싫다"고 아티스트로서 신념을 강조했다.



4주에 걸쳐 매주 월·목요일 오후 7시 태양과 빅뱅 유튜브 채널에 공개되는 이 다큐에는 태양이 2017년 8월 발매한 정규 3집 '화이트 나이트' 제작 준비 기간을 비롯해 발매, 투어, 민효린과 결혼 그리고 입대까지 과정이 담겼다. 총 215일간의 기록으로 자신의 가치관과 정체성에 대해 고민하는 태양의 진짜 면모를 담았다는 설명이다.



다큐멘터리는 팬들과 공감대를 형성하는데 기여한다. 그룹 '트와이스'가 K팝 걸그룹 최초로 공개한 유튜브 오리지널 시리즈 '트와이스: 시즈 더 라이트(TWICE: Seize the Light)'가 대표적이다.



트와이스는 그동안 무대 위에서 에너지 넘치는 밝은 모습을 보여줬다. 선망의 대상이 된 것이다. 그런데 이번 다큐멘터리에서는 진솔한 이야기를 들려준다. 단순히 자신들이 어떻게 성장해왔나를 보여주기보다, 힘든 일을 어떻게 함께 극복하고 기쁜 일 있을 때 어떻게 함께 웃었는지에 대해 보여준다.



그래서 오랜 연습생 생활을 한 지효, 일본 출신으로 부모와 멀리 떨어져 살 수밖에 없는 사나가 눈시울을 붉히는 장면에서 우리의 모습이 겹쳐진다.



트와이스 다현은 "저희가 대단하고 특별한 사람은 아니지만, 포기하지 않고 노력한 이야기를 들려드리면서 많은 분들과 함께 희망을 갖고 꿈을 꾸고 싶었다"고 말했다.



아이돌 다큐멘터 리는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 아이돌을 무대에서 만날 수 없는 환경에서 더욱 각광을 받고 있다. 코로나19가 더 잠잠해지면, 이 영상들을 편집한 극장 개봉도 활발해질 것으로 보인다.



실제 지난 2018년 말 방탄소년단의 다큐멘터리 '번 더 스테이지' 극장판인 '번 더 스테이지 : 더 무비'는 세계에서 196만 관객을 끌어모으기도 했다.