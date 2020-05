'데뷔 D-2' 레드스퀘어, '컬러풀' 첫 번째 티저 공개..5人 5色 매력 예고

[OSEN=심언경 기자] 5인조 걸그룹 레드스퀘어가 데뷔곡 ‘Colorfull’의 첫 번째 티저 영상을 공개했다.

17일 0시 레드스퀘어의 공식 SNS를 통해 ‘Colorfull’의 첫 번째 티저 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 붉은색의 배경과 함께 타이틀곡 명이 적힌 표지판과 신호등을 시작으로 붓과 물감, 마카롱, 과일, 꽃 등 레드스퀘어를 표현하는 다양한 오브제들이 등장했다. 이어 레드스퀘어의 로고가 나타나며 멤버들의 다양한 매력을 암시했다.

또한 앞서 프리퀄 영상, 콘셉트 필름을 통해 공개된 ‘What is your Color?’와 ‘I am RED’라는 문장이 다시 등장하며 레드스퀘어만의 컬러를 강조했고 데뷔곡 ‘Colorfull’의 일부 사운드도 공개됐다. 강렬한 비트에 어울리는 밝고 활기찬 사운드는 레드스퀘어의 밝고 에너지 넘치는 매력을 예고하며 기대감을 높였다.

한편 레드스퀘어는 그린, 보민, 아리, 채아, 리나로 이루어진 5인조 걸그룹으로, 누구에게나 사랑받는 음악이 있는 ‘스퀘어’라는 공간을 강렬한 '레드'로 물들여 대체가 불가능한 K-POP의 랜드마크가 되겠다는 포부를 내걸었다.

레드스퀘어는 오는 19일 정오 데뷔 앨범 ‘PREQUEL’을 발매한다. /notglasses@osen.cokr

[사진] 어바웃이엔티