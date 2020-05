[단독] 블랙핑크 로제, 컴백 앞두고 온라인 미니 공연 진행..팬 위한 깜짝 선물 (종합)

[OSEN=지민경 기자] 그룹 블랙핑크의 로제가 깜짝 언택트 미니콘서트를 열고 팬들에게 노래 선물을 했다.

17일 새벽 로제는 인스타그램 라이브를 통해 약 30여 분간 온라인 공연을 펼쳤다. 해당 공연은 주말을 맞아 로제가 깜짝 기획한 것으로 스튜디오에서 기타와 피아노 반주만으로 이뤄졌다.

로제는 직접 건반을 치며 Paramore의 'The Only Exception'을 시작으로 The Killers의 'Read My Mind', 이문세의 '소녀', Coldplay의 'Fix You' 등 가요와 팝송을 넘나드는 무대를 선보였다. 로제는 노래 사이사이 한국어와 영어로 팬들과 소통했고 추천곡을 받아 한 소절 불러주기도 했다.

로제의 감미로운 음색은 전세계 팬들을 사로잡았고, 서프라이즈로 진행된 공연이었음에도 23만 명이 넘는 시청자들이 로제의 공연을 관람했다. 지수와 리사도 로제의 공연을 시청하며 팬들과 함께 댓글을 달아 훈훈함을 더했다.

한편 로제가 속한 블랙핑크는 오는 6월 컴백을 예고하고 새 앨범 준비에 한창이다. 또한 블랙핑크는 오는 29일 공개되는 팝스타 레이디 가가의 새 앨범 수록곡 'Sour Candy'에 피처링으로 참여해 전세계 음악팬들의 기대를 받고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 방송화면 캡처