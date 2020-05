트와이스 쯔위, 클로즈업 부르는 인형 비주얼.."모든 순간이 리즈" [Oh!쎈 컷]

[OSEN=지민경 기자] 트와이스 쯔위가 신곡 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어) 티저에서 만개한 아름다움을 선사했다.



트와이스 공식 SNS 채널을 통해 16일 0시 쯔위의 콘셉트 필름을 공개하고, 정오에는 개별 티저 이미지를 게재했다.

콘셉트 필름 속 쯔위는 푸릇푸릇 한 자연을 배경으로 '걸그룹 대표 비주얼'다운 완벽한 미모를 자랑했다. 어떤 각도에서도 결점 하나 없는 이목구비는 보는 이들의 감탄을 자아냈다.



특히 스크런치로 높게 올려 묶은 포니테일과 앞머리 등의 스타일링으로 인형 같은 비주얼을 완성했다. 티저 사진에서는 큰 눈망울과 맑은 눈빛으로 카메라를 응시해, 산뜻한 봄 내음이 느껴지는 듯 청순한 매력을 뽐냈다.



트와이스는 신곡의 분위기를 한층 생생하게 전달하는 콘셉트 필름을 통해 컴백 기대감을 끌어모으고 있다.



데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 전작 'Feel Special'(필 스페셜)까지 12연속 히트를 달성한 이들의 신보 발매 소식에 벌써부터 이목이 모아지고 있다.



한편, 트와이스는 지난 11일부터 미니 9집 'MORE & MORE' 예약 판매를 진행 중이다. 동명의 타이틀곡과 새 음반 수록곡 음원은 6월 1일 오후 6시에 공개된다. /mk3244@osen.co.kr



[사진] 'TWICE(트와이스) "MORE & MORE" CONCEPT FILM TZUYU' 영상 화면 캡처, JYP엔터테인먼트