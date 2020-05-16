[인사] 외교부 외

▲외교부▷주짐바브웨대사 도봉개
▲과학기술정보통신부◇국장급 승진▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 최도영◇과장급 전보▷연구예산총괄과장 오대현
▲법무부◇고위공무원〈승진〉▷경북북부제1교도소장 김동환◇부이사관〈승진〉▷창원교도소장 오광운◇서기관〈승진〉▷서울구치소 분류심사과장 박대철▷수원구치소 총무과장 오우정▷서울남부구치소 총무과장 박석규▷경북북부제1교도소 총무과장 임정인▷대전교도소 총무과장 허만혁〈전보〉▷분류심사과장 박삼재▷서울남부구치소 부소장 김경화▷여주교도소장 민낙기▷강원북부교도소장 김학봉▷대전지방교정청 분류센터장 서보균▷대전교도소 부소장 박종관▷광주지방교정청 총무과장 박진홍▷광주지방교정청 분류센터장 유기용▷광주교도소 부소장 이효선
▲산업통상자원부◇국장급 전보▷통상정책국장 정대진▷통상협력국장 전윤종▷자유무역협정정책관 노건기▷통상법무정책관 유법민▷투자정책관 박정욱▷무역안보정책관 최규종
▲보건복지부▷응급의료과장 장영진▷한의약정책과장 오진희▷예비급여과장 성창현▷자살예방정책과장 서일환▷보건산업정책과장 이상진▷커뮤니티케어 추진단장 정영훈▷아동복지정책과장 박재찬▷기초연금과장 손일룡▷국립부곡병원 서무과장 강호옥
▲국토교통부◇국장급〈전보〉▷국토정책관 김규현▷도로국장 주현종▷혁신도시발전추진단 부단장 하대성▷익산지방국토관리청장 박성진〈승진〉▷국토정보정책관 남영우◇과장급〈전보〉▷주택기금과장 한성수▷토지정책과장 정우진▷도시재생정책과장 황윤언▷국가공간정보센터장 임헌량
▲감사원◇고위감사공무원〈승진〉▷감사원 국장 양은전〈전보〉▷심의실장 김영신
▲공정거래위원회◇국장급 승진▷상임위원 윤수현◇과장급 전보▷서비스업감시과장 김성근▷지식산업감시과장 이득규▷대통령비서실 전출 안병규
▲법제처◇부이사관〈전보〉▷법령해석총괄과장 방극봉〈파견〉▷경기도 법제협력관 최종진◇과장급〈전보〉▷법제조정총괄법제관 김한율▷법제조정법제관 박준수▷행정법제국 법제관 박종일▷법제지원총괄과 정용복
▲국세청◇부이사관 승진▷징세과장 유병철
▲방위사업청▷유도무기사업부장 안효근
▲한국과학기술기획평가원▷혁신도전프로젝트추진단장 정민형
▲한국금융연구원▷가계부채연구센터장 박춘성
▲단국대▷학생처장 겸 장애학생지원센터장 서문석▷대외협력처장 노승완
▲전주MBC▷사업국장 겸 광고부장 이창익▷사업국 문화미디어사업부장 장인석
▲조선비즈▷디지털편집국 선임기자 전태훤
▲KBS N▷감사 김성일
▲외교부▷주짐바브웨대사 도봉개