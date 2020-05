[OSEN=이승훈 기자] 가수 겸 배우 제시카가 와인 한 잔의 여유를 즐겼다.

15일 오후 제시카는 개인 SNS에 "What’s for dinner?"라며 셀카 한 장을 게재했다.

사진 속 제시카는 한 레스토랑 야외 테라스에서 식사를 기다리고 있는 모습. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 체크 패턴의 블루 재킷이 제시카의 매혹적인 비주얼을 극대화시켰다.

또한 제시카는 귀걸이와 팔찌 등 다양한 액세서리와 촉촉한 립 컬러를 조화롭게 매치하면서 '패셔니스타'의 면모도 과시했다.

한편, 제시카는 지난해 10월 'Call Me Before You Sleep'을 발매했다.

