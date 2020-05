더보이즈, '로드투킹덤' 2연속 1위…진호 펜타곤 '뭉클'

로드투킹덤

케이블 음악채널 엠넷(Mnet) '로드 투 킹덤'에 출연 중인 보이그룹 더보이즈가 1차 경연에서 고난도 안무로 꽉 채운 무대를 선보이며 1위를 차지했다.



펜타곤은 '맏형' 진호의 군입대를 앞두고 멤버들의 우정이 돋보이는 무대를 꾸몄다.



15일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 오후 방송된 '로드 투 킹덤' 3회 시청률은 0.4%를 기록했다. 10대 여성의 경우 최고 1.2%를 보였다.



방송에서는 지난주 공개된 온앤오프, 골든차일드, 베리베리, 원어스, TOO 무대에 이어 펜타곤과 더보이즈의 1차 경연 무대가 공개됐다. 펜타곤은 블락비의 'Very Good'을 선곡해 영화 '매드맥스' 콘셉트를 가미한 강렬한 무대를 선보였다.마지막 순서로 무대에 오른 더보이즈는 태민의 솔로곡 '괴도'를 11인 버전 퍼포먼스로 재탄생시켰다. 한 편의 뮤지컬 같은 스토리 라인은 관객들을 금세 매료시켰고, 열 한 명의 괴도로 변신한 멤버들은 무대 위를 날아다니며 묘기와 같은 고난도 안무로 이목을 집중시켰다.



출연진 자체 투표로 정해진 1차 경연 1위의 영광은 더보이즈에게 돌아갔다. 지난 '90초 퍼포먼스'에 이어 2연속 1위를 차지하게 된 더보이즈는 "1등을 해야겠다는 욕심에 힘든 동작을 넣어서 열심히 준비했는데 (보시는 분들이)알아봐주셔서 감사하다"며 감동의 눈물을 흘렸다.



2위에는 펜타곤, 3위 온앤오프, 4위 TOO, 5위 골든차일드, 6위 베리베리, 최하위 7위에는 원어스가 이름을 올렸다.



이어진 2차 경연의 주제는 '나의 노래'로 공개됐고 각 팀은 자신의 이야기를 가장 잘 담아낼 수 있는 노래를 골라 무대를 준비하게 됐다. 2차 경연 순위 가 공개된 후에는 '로드 투 킹덤'의 첫 탈락 팀이 발생해 긴장감은 더욱 고조됐다.



첫 번째 순서로 2차 경연 무대에 오른 팀은 펜타곤이었다. 이 무대는 맏형 진호가 군복무를 하기 전 멤버들과 하는 마지막 무대였기에 멤버들에게 더욱 특별한 의미가 있었다. 클라이맥스에서는 무대에 홀로 남은 진호 앞에 멤버들이 보내는 영상 편지가 등장해 모두를 뭉클하게 했다.