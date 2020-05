빌리 아일리시, 8월 서울공연 포함 월드투어 연기

미국 팝스타 빌리 아일리시가 서울을 포함한 월드 투어 일정을 연기한다. 신종 코로나바이러스(코로나 19) 감염증 여파다.



아일리시는 14일(현지시간) 트위터에 "모두의 안전을 위해 월드투어 월드 투어 '웨어 두 위 고?(Where Do We Go?)'의 연기를 결정했다. 모든 스케줄은 재조정 중"이라고 알렸다. "재조정된 날짜가 확정되면 일정을 공유하겠다. 안전하게 집에서 잘 지내고 있어라"고 덧붙였다.



아일리시가 올해 초 공개한 월드 투어 일정에 서울 공연은 8월 23일로 예정돼 있었다.



마니아 층을 보유한 아일리시가 지난 2018년 8월 15일 예스24 라이브홀에서 펼친 첫 내한공연은 매진됐다. 이후 세계적 으로 급부상한 아일리시는 올해 초 '그래미 어워즈' 5관왕까지 안으면서 명실상부 톱 뮤지션이 됐다. 이에 따라 이번 두 번째 내한공연에 대한 기대감이 더 컸다.



지난달 코로나19 극복을 위해 미국 팝스타 레이디 가가가 주축이 돼 연 초대형 온라인 자선 콘서트 '원 월드 : 투게더 앳 홈(One World: Together At Home)'에 참여하기도 했다.







