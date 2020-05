[모닝브리핑] 재난지원금, 샤넬 매장에서 쓸 수 있다고?

◇재난지원금, 대형마트는 안되고 이케아는 되고





이태원 인근에서 시작된 코로나가 학원·과외 등을 통해 재확산되자, 학부모들이 불안해하고 있습니다. 원어민을 포함한 학원강사들이 코로나가 퍼진 지난 황금연휴 기간 이태원 일대를 방문한 사실이 확인되고 있기 때문입니다. Oh, my! 학부모에게 강사들의 ‘일일 동선’을 공개하는 학원도 생겼습니다. What the heck!