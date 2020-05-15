[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.05.15 03:02
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷소통총괄비서관 조윤재
▲산업통상자원부◇전보▷한미자유무역협정대책과장 고상미
▲한국생산성본부◇승진▷인재개발경영지원센터장 강익선◇전보▷경영전략본부장 이장열▷교육혁신본부장 장영준▷전략홍보센터장 전승훈▷글로벌신성장센터장 김헌동▷기획재무센터장 장인상▷K-LAB장 안슬기▷지수기획센터장 이수복
▲KBS◇경영본부▷경영관리국 후생부장 유창호◇방송총국〈부산〉▷기술국장 최규형▷총무국장 백성한〈창원〉▷기술국장 서정권▷총무국장 우주하〈광주〉▷기술국장 박용권▷총무국장 김치호▷편성제작국장 윤영식〈전주〉▷총무국장 김성철〈대전〉▷기술국장 손승구▷총무국장 최연수▷편성제작국장 김한석〈청주〉▷총무국장 박남준〈춘천〉▷기술국장 김관후▷총무국장 김해일
▲KBS미디어▷감사 오성일
▲산업통상자원부◇전보▷한미자유무역협정대책과장 고상미
▲한국생산성본부◇승진▷인재개발경영지원센터장 강익선◇전보▷경영전략본부장 이장열▷교육혁신본부장 장영준▷전략홍보센터장 전승훈▷글로벌신성장센터장 김헌동▷기획재무센터장 장인상▷K-LAB장 안슬기▷지수기획센터장 이수복
▲KBS◇경영본부▷경영관리국 후생부장 유창호◇방송총국〈부산〉▷기술국장 최규형▷총무국장 백성한〈창원〉▷기술국장 서정권▷총무국장 우주하〈광주〉▷기술국장 박용권▷총무국장 김치호▷편성제작국장 윤영식〈전주〉▷총무국장 김성철〈대전〉▷기술국장 손승구▷총무국장 최연수▷편성제작국장 김한석〈청주〉▷총무국장 박남준〈춘천〉▷기술국장 김관후▷총무국장 김해일
▲KBS미디어▷감사 오성일