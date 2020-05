탑승량 80% 폭락한 우버의 코로나 대처법 세가지

기사, 승객 마스크 의무화.. 뉴노멀에 빠르게 적응

구조조정과 위기에도 배달업체 인수 추진



다라 코스로샤히 우버 최고경영자(CEO)/블룸버그

미국 샌프란시스코에 본사를 둔 세계 최대 승차 공유 업체 우버(Uber). 최근 열흘간 실리콘밸리 뉴스의 중심은 우버였다. 주가도 20% 뛰었다.



세계 1억명 이상 이용자, 시가총액 70조원의 거대 기업이지만 탑승량이 80% 급감하는 등 코로나 사태 타격은 우버도 예외는 아니었다. 이런데도 유독 실리콘밸리에서 우버가 관심을 받고 주가가 오르는 건 우버만의 코로나 대처 전략 덕분이다.



업계에서는 “코로나를 딛고 일어나는 우버의 모습은 실리콘밸리 테크기업의 강점을 여실히 보여준다”는 평가가 나온다. 우버는 어떻게 코로나에 대처했을까.



◇①‘뉴 노멀’에 빠르게 적응



미국 각 주(州) 정부가 경제 재개를 속속 발표하고 나선 13일(현지 시각), 다라 코즈로샤히 우버 최고경영자(CEO)가 화상 기자회견을 열었다. 여전히 남의 차 타기를 꺼리는 고객의 불안감을 겨냥해 ‘뉴 노멀(새 기준·new normal)’을 선제적으로 내놓은 것. 예를 들어 18일부터 우버 운전자는 스마트폰으로 ‘마스크 쓴 본인 얼굴’을 촬영해 인증받지 않으면 운행을 시작하지 못한다. 인공지능(AI), 얼굴 인식 기술을 활용한 것이다. 또 앞좌석 탑승 금지, 모든 짐은 손님이 직접 운반, 환기를 위해 창문 개방 등 새로운 원칙도 발표했다.



코로나 사태 이후, 우버 운전자에게 새롭게 적용된 운행 전 ‘마스크 쓴 얼굴’ 인증 절차/우버



기사나 손님, 누구든 마스크를 쓰지 않으면 우버 앱으로 상대를 신고할 수 있다. 신고가 누적되면 서비스에서 퇴출당한다. 코로나 이후 까다로워진 고객 눈높이에 맞춰 기술로 선제 대응에 나선 것이다. 뉴 노멀에 발맞추지 못한 기존 택시, 경쟁자는 뒤처질 수밖에 없다.



고객 안전을 강조하는 꾸준한 커뮤니케이션도 특징이다. 코로나로 회사가 휘청이는 가운데서도 이 회사는 ‘우버를 타지 않아 감사합니다(Thank you for not riding with uber)’란 역설적인 광고를 해왔다.



◇②과감한 비용 절감



우버는 코로나 위기에 맞닥뜨리자 빠르게 몸집 줄이기에 나섰다. 지난 6일 우버는 전 직원의 14%에 해당하는 3700명을 구조 조정한다고 발표했다. 올 초 인수한 중동 최대 승차 공유 서비스 카림(Careem)의 직원 31%(536명)도 해고했다. 고통 분담 차원에서 코즈로샤히 CEO도 100만달러 수준의 올해 기본급을 받지 않기로 했다.



우버의 상황은 녹록하지 않다. 올 1분기, 시장 예상보다 높은 29억달러(약 3조5600억원) 손실을 봤다. 4월 탑승자는 작년보다 80% 감소했다. 설상가상으로 ‘우버 기사를 독립계약자 신분이 아닌 직원으로 채용해야 한다’는 캘리포니아주 정부와 법적 공방도 진행 중이다. 패소할 경우, 연간 5억달러(약 6140억원)를 추가 부담해야 한다. 이 회사는 2009년 창업 이후 줄곧 적자다. 하지만 우버의 ‘군살 빼기’ 노력이 이어지자 주가는 ‘브이(V)자’로 반등했다.



◇③쌓아둔 실탄으로 인수·합병



위기 속에도 과감한 인수·합병(M&A)에 나섰다. 블룸버그 등 외신에 따르면, 우버는 미국 2위 음식 배달 업체 그럽허브(Grubhub)와 인수 협상을 벌이는 중이다. 코로나 상황에서 승차 공유 사업은 타격을 입었지만, 음식 배달 사업 ‘우버 이츠(Uber eats)’ 수요가 급증하자 과감하게 사업 확대에 나선 것이다.



우버이츠/조선DB



그럽허브 인수 예상액은 7조원가량. 올 1분기 우버 이츠의 총 주문액은 작년 같은 기간보다 52% 성장했다. 그럽허브 인수로 ‘코로나 이후’ 시대에 맞게 포트폴리오를 전환하고, 2021년 흑자로 돌아서는 것이 우버의 목표다. 지난 7일에는 우버 주도로 전동 스쿠터 공유 서비스 라임(Lime)에 총 1억7000만달러(약 2100억원)를 투자했다. 코로나 여파로 라임의 기업 가치가 80%가량 떨어지자 지분 확보에 나선 것이다.



우버는 작년 상장(上場)으로 막대한 현금을 확보한 상태다. 지난 3월 다라 코즈로샤히 CEO는 “2월 말 기준 현금 보유액이 100억달러(약 12조2700억원)”라고 밝힌 바 있다. 이 발언에 바닥을 치던 주가는 하루 만에 40% 이상 폭등했다.



실리콘밸리의 한 상장 기업 고위 임원은 “코로나로 우량 기업들이 자금난에 처하자 현금을 쥔 기업들이 사업 확장과 인재 확보를 위한 인수 논의를 활발하게 진행하고 있다”고 말했다.