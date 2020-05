美의회, 대만의 WHO 활동 지지 촉구 서한 한국에도 보내

미(美) 의회가 대만이 중국의 반대에도 ‘세계보건기구’(WHO)에서 활동할 수 있도록 지지해달라는 서한을 최근 한국에도 보낸 것으로 14일 확인됐다. 미·중 양국이 신종코로나 바이러스 감염증(코로나19)의 발병 원인을 두고 설전을 이어가는 가운데 미 의회가 초강경 서한을 보내 동맹국인 우리의 동참을 촉구한 것이라는 관측이 나온다.



미국 의회가 지난 3월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응을 위해 도널드 트럼프 행정부에 83억 달러(약 9조8000 여억원)의 예산을 지원하는 법안에 합의하고 있다/AP

미 의회 외교위원회가 지난 8일 홈페이지에 올린 보도자료에 따르면 의원들은 대만의 WHO 참여에 대한 지지를 호소하는 서한을 55개국에 보냈다. 의원들은 오는 18∼19일 화상회의로 진행되는 세계보건총회(WHA)에도 대만이 참여해야 한다고 촉구했다. 의원들은 서한에서 “대만의 자원과 전문지식이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 힘겹게 싸우는 세계를 이롭게 하는 자산”이라며 대만이 2009년부터 2016년까지 총회에 참석했다는 점을 강조했다.



또 대만을 WHO 등 국제기구로부터 배제하기 위한 중국의 움직임을 저지하려는 미국의 노력에 다른 국가들이 동참할 것을 촉구했다. 의원들은 “질병에는 국경이 없는 까닭에 글로벌 보건, 안전 기구들에 대만을 포함하는 긴급한 문제를 해결하는 데 각국 정부가 동참하기를 촉구한다”며 다가오는 총회가 적합한 시발점이라고 강조했다. 미 외교위원회는 홈페이지에 서한을 보낸 55개국 명단을 공개했는데 여기에 한국도 포함됐다. 우리 외교부는 일단 “확인해 줄 수 없다”는 입장을 밝혔다.



외교부 당국자는 14일 기자들과 만나 서한 접수 여부에 대해 “외교 관례상 주고받는 사항은 양쪽이 합의하지 않으면 공개하지 않는 게 관례다. 그 부분에 대해선 말하지 않겠다”고 말했다. 대만의 참여에 대한 정부 입장에 대해선 “WHO 사무총장의 초청이 있어야 최종적으로 조치가 취해지는 것인데 여러 가지를 살펴봐야 한다. 과거에는 초청되는 때도 있었고 초청 안 되는 해도 있었다”고 설명했다.



외교부에 따르면 WHO총회 참석은 WHO 사무총장이 초청하고 다른 국가들의 이 견이 없으면 가능하다. 그러나 중국은 대만의 WHO총회 참석에 강력히 반대하는 것으로 전해졌다. 중국은 대만을 자치적 독립국으로 인정하지 않는 ‘하나의 중국’ 외교정책을 고수하고 있다. 유엔 회원국이 아닌 대만은 유엔 산하기구인 WHO의 최고 의사결정기구인 총회에서 회원국이 아닌 옵서버로 참여해왔으나 중국의 반대로 2016년부터 참석하지 못하고 있다.