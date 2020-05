EPL 역대 최고 공격진 마누라 트리오? 호날두-루니-테베즈가 역대 최고다.

루니(왼쪽)와 호날두. 사진출처=데일리메일

[스포츠조선 류동혁 기자] 현 시점에서 최고의 공격 트리오는 마네, 살라, 피르미누로 이어지는 리버풀 '마누라 트리오'다.

프리미어리그 역대 최고라 꼽기도 한다. 하지만, 맨유의 게리 네빌은 이 의견에 대해 정면반박했다.

영국 데일리메일은 '게리 네빌이 맨유의 이기적이고 두렵고 위험한 테베즈, 루니, 호날두 트리오가 리버풀의 트리오보다 낫다. 프리미어리그 역대 최고 공격진은 그들 세명이다.(Gary Neville says Manchester United's 'selfish, horrible and nasty' trio beats Liverpool's as the Premier League's best-ever front three)'라고 보도했다.

맨유의 전성기, 크리스티아누 호날두와 웨인 루니, 카를로스 테베즈는 함꼐 뛰었다. 2007년부터 2009년까지다. 이들은 2007~2008시즌 무려 79골을 합작했다.

현 시점에서 리버풀의 마네-살라-피르미누는 최고의 공격 트리오다. 하지만 게리 네빌은 그들이 호날두, 루니, 테베즈 라인은 넘어서지 못한다고 단언했다. 2007년부터 2009년까지 EPL 타이틀을 연속으로 차지했고, 2008년에는 챔피언스리그 우승을 거머쥐기도 했다.

네빌은 스카이스포츠 '풋볼 쇼'에서 '테베즈와 루니 호날두는 당시 세계 최고 클래스의 공격수들이었다. 호날두는 남들이 따라올 수 없는 방식으로 피치를 올리면서 상대를 공략했고, 루니와 테베즈는 마치 스트리트 파이터처럼 거칠었고, 믿을 수 없는 능력으로 골을 만들어냈다'고 했다. 또 '그들이 프리미어리그 최고 공격조합이다. 마네, 살라, 피르미누를 나도 좋아하지만, 맨유 트리오의 아성에는 미치지 못한다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com