[인사] 해양수산부 외

입력 2020.05.14 03:00
▲해양수산부◇과장급 전보▷홍보담당관 노재옥〈지방해양수산청〉▷부산 항만물류과장 정규삼▷인천 선원해사안전과장 김용태
▲한국철도시설공단◇1급 전보▷건설본부 설계실장 이계승▷시설본부 자산운영단장 박진현〈본부장〉▷영남 송광열▷강원 신형하▷수도권 김용두
▲한국예탁결제원◇팀장 보임〈조직문화재정립추진반〉▷반장 조동우〈글로벌서비스부〉▷글로벌정보관리팀장 김수정〈혁신기업지원부〉▷혁신창업지원팀장 강신규〈사회적가치추진단〉▷선임조사역 이호형〈IT리스크관리부〉▷IT리스크관리팀장 김형욱〈벤처넷구축추진단〉▷선임전산역 정성욱〈IT서비스1부〉▷결제서비스팀장 박선욱〈전산센터구축추진단〉▷선임전산역 김민지〈채권등록부〉▷채권등록2팀장 이장순▷채권권리팀장 장명수〈인사부〉▷노사협력팀장 김정철▷인사팀장 박세규〈재무회계부〉▷업무자금팀장 라지숙〈주식·파생등록부〉▷주식등록팀장 한송이〈청산결제부〉▷청산결제기획팀장 최종헌〈증권대행부〉▷대행업무팀장 성낙수〈글로벌기획부〉▷글로벌지원팀장 윤정민〈부산업무센터〉▷팀장 권구철〈증권정보부〉▷정보기획팀장 홍석영〈광주지원〉▷전주고객지원센터 선임조사역 김홍필〈글로벌사업부〉▷글로벌사업팀장 김훈〈총무부〉▷직원행복팀장 손태순〈경영관리부〉▷경영관리팀장 이혜준〈증권담보부〉▷증권담보관리팀장 최극진◇팀장 전보〈리스크관리부〉▷리스크통제팀장 최순돈▷법무팀장 이정욱▷컴플라이언스팀장 이정한〈전자등록업무부〉▷전자등록총괄팀장 주정돈〈인사부〉▷인재육성팀장 김상규▷선임조사역 이용준 이재호 이석우〈경영관리부〉▷성과관리팀장 우종하〈벤처넷구축추진단〉▷선임조사역 서명완〈연구개발부〉▷조사연구센터팀장 김승현▷IT혁신기술팀장 신우철▷신사업개발팀장 성보경▷선임전산역 박성웅〈자산운용지원부〉▷외국펀드지원팀장 장준우▷연금지원팀장 신해동▷자산운용기획팀장 강경필〈IT리스크관리부〉▷IT보안팀장 권용현▷네트워크관리팀장 박시형 〈IT서비스2부〉▷계좌서비스팀장 원유신▷전자등록서비스팀장 최용준 〈IT서비스1부〉▷자산운용·글로벌서비스팀장 김화진▷경영지원서비스팀장 김만식〈감사부〉▷선임검사역 전상혁〈전산센터구축추진단〉▷선임전산역 장영민〈IT기획부〉▷비즈니스지원팀장 이수천▷IT기획팀장 손영일〈전략기획부〉▷대외협력팀장 최흥규▷전략기획팀장 고흥석〈증권대행부〉▷대행컨설팅팀장 손준혁▷명의개서팀장 박인선〈증권대차부〉▷증권대차기획팀장 이동성▷주식대차팀장 여상현〈의결권서비스부〉▷전자투표팀장 이성용〈증권담보부〉▷Repo팀장 오종옥〈채권등록부〉▷회사채관리팀장 고정재〈비서실〉▷선임비서역 임창균〈글로벌기획부〉▷글로벌기획팀장 전일우▷글로벌금융팀장 이성하〈글로벌사업부〉▷글로벌협력팀장 이준우〈총무부〉▷총무2팀장 유종기▷총무1팀장 이정남▷일산센터매각추진전담반장 성호진〈증권정보부〉▷정보관리팀장 채양기〈사회적가치추진단〉▷선임조사역 심재산〈홍보부〉▷홍보1팀장 최항진
▲한국철도시설공단◇1급 전보▷건설본부 설계실장 이계승▷시설본부 자산운영단장 박진현〈본부장〉▷영남 송광열▷강원 신형하▷수도권 김용두
▲한국예탁결제원◇팀장 보임〈조직문화재정립추진반〉▷반장 조동우〈글로벌서비스부〉▷글로벌정보관리팀장 김수정〈혁신기업지원부〉▷혁신창업지원팀장 강신규〈사회적가치추진단〉▷선임조사역 이호형〈IT리스크관리부〉▷IT리스크관리팀장 김형욱〈벤처넷구축추진단〉▷선임전산역 정성욱〈IT서비스1부〉▷결제서비스팀장 박선욱〈전산센터구축추진단〉▷선임전산역 김민지〈채권등록부〉▷채권등록2팀장 이장순▷채권권리팀장 장명수〈인사부〉▷노사협력팀장 김정철▷인사팀장 박세규〈재무회계부〉▷업무자금팀장 라지숙〈주식·파생등록부〉▷주식등록팀장 한송이〈청산결제부〉▷청산결제기획팀장 최종헌〈증권대행부〉▷대행업무팀장 성낙수〈글로벌기획부〉▷글로벌지원팀장 윤정민〈부산업무센터〉▷팀장 권구철〈증권정보부〉▷정보기획팀장 홍석영〈광주지원〉▷전주고객지원센터 선임조사역 김홍필〈글로벌사업부〉▷글로벌사업팀장 김훈〈총무부〉▷직원행복팀장 손태순〈경영관리부〉▷경영관리팀장 이혜준〈증권담보부〉▷증권담보관리팀장 최극진◇팀장 전보〈리스크관리부〉▷리스크통제팀장 최순돈▷법무팀장 이정욱▷컴플라이언스팀장 이정한〈전자등록업무부〉▷전자등록총괄팀장 주정돈〈인사부〉▷인재육성팀장 김상규▷선임조사역 이용준 이재호 이석우〈경영관리부〉▷성과관리팀장 우종하〈벤처넷구축추진단〉▷선임조사역 서명완〈연구개발부〉▷조사연구센터팀장 김승현▷IT혁신기술팀장 신우철▷신사업개발팀장 성보경▷선임전산역 박성웅〈자산운용지원부〉▷외국펀드지원팀장 장준우▷연금지원팀장 신해동▷자산운용기획팀장 강경필〈IT리스크관리부〉▷IT보안팀장 권용현▷네트워크관리팀장 박시형 〈IT서비스2부〉▷계좌서비스팀장 원유신▷전자등록서비스팀장 최용준 〈IT서비스1부〉▷자산운용·글로벌서비스팀장 김화진▷경영지원서비스팀장 김만식〈감사부〉▷선임검사역 전상혁〈전산센터구축추진단〉▷선임전산역 장영민〈IT기획부〉▷비즈니스지원팀장 이수천▷IT기획팀장 손영일〈전략기획부〉▷대외협력팀장 최흥규▷전략기획팀장 고흥석〈증권대행부〉▷대행컨설팅팀장 손준혁▷명의개서팀장 박인선〈증권대차부〉▷증권대차기획팀장 이동성▷주식대차팀장 여상현〈의결권서비스부〉▷전자투표팀장 이성용〈증권담보부〉▷Repo팀장 오종옥〈채권등록부〉▷회사채관리팀장 고정재〈비서실〉▷선임비서역 임창균〈글로벌기획부〉▷글로벌기획팀장 전일우▷글로벌금융팀장 이성하〈글로벌사업부〉▷글로벌협력팀장 이준우〈총무부〉▷총무2팀장 유종기▷총무1팀장 이정남▷일산센터매각추진전담반장 성호진〈증권정보부〉▷정보관리팀장 채양기〈사회적가치추진단〉▷선임조사역 심재산〈홍보부〉▷홍보1팀장 최항진